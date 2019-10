Michael Miguel considera CP del PLD debe pedir perdón a Dios, al pueblo y al profesor Juan Bosch

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y productor de televisión Michael Miguel Holguín consideró que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), debe pedirle perdón a Dios, al pueblo dominicano y al profesor Juan Bosch.

“El Comité Político del PLD tiene que pedirle perdón a Bosch, a Dios y al pueblo dominicano, tiene que pedirle perdón, es que un miembro de ese organismo no era un cualquiera, esa gente había desarrollado una carrera inmaculada”, expuso el aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional en entrevista para El Nuevo Diario en la noche que se trasmite a través El Nuevo Diario TV.

Holguín señaló que el Comité Político es el gran responsable de todas las desviaciones que ha sufrido el partido morado, al tiempo de precisar que ese organismo no ha estado a la altura de las enseñanzas dadas por el profesor Juan Bosch.

El comunicador calificó de penoso ver a los alumnos de Bosch desviados, a pesar de la gran formación que recibieron en los círculos de estudios y manifestó que el Comité Político ha fracasado porque sus miembros eran los responsables de bien conducir a esa organización política.

El aspirante a alcalde del Distrito Nacional por País Posible sostuvo que “ser peledeísta en los años 80 era una alta distinción, ese partido en los años 80 era un ejemplo de América, para usted ser un dirigente significativo del PLD, la formación y el proceso que tenías que vivir, era un centro”.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 32:00

“Yo lamento en el arma ver como ese Comité Político permite que a Leonel Fernández lo atropellen así, no pero así tampoco distinguido Danilo Medina, distinguido presidente, no, así no, tú sabes el mal ejemplo que ha dejado el PLD en la conciencia nacional”, acotó Michael Miguel.

El comunicador expresó que hasta hace unos años el Partido de la Liberación Dominicana era un partido que orgánicamente funcionaba bien, pero que eso fue resquebrajado y en los actuales momentos la organización que fundó el profesor Bosch es una entidad política como otra cualquiera.

