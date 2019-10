Michael Miguel anuncia sus aspiraciones dirigir la alcaldía del Distrito Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El animador de televisión Michel Miguel Holguin anunció a través de las redes sociales que participará en los próximos comicios electorales, donde competirá por llegar a la alcaldía del Distrito Nacional.

A través de una fotografía compartida en su cuenta de Instagram el veterano comunicador dio a entender sus aspiraciones políticas.

El animador detalló que sería por País Posible, el partido por el que aspiraría. Desde hace un tiempo el comunicador tiene un movimiento social, donde a través del arte y charlas recorre barrios del país. Anteriormente se había negado a aceptar cargos.

“No soy político, soy activista social, no quiero ser diputado, senador, ni presidente, he tenido ofertas a la presidencia de la República, no me interesa” detalló Holguín en una entrevista reciente.

Anuncios

Relacionado