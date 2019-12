Michael Miguel aboga porque candidatos debatan sus respectivas propuestas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional, Michael Miguel Holguín, abogó porque los candidatos a cargos electivos puedan tener una plataforma para debatir sus respectivas propuestas de cara a las elecciones del año 2020.

“Me parece que Santo Domingo debate es una buena iniciativa, me gusta, que sean justo, estos debates no son para que nadie pierda o gane, sino para mostrar el contenido de tu propuesta y a mí me gusta la idea, ojalá que esta idea pueda ser bien desarrollada”, expuso el comunicador en su acostumbrado comentario en el espacio Max Ciudad que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Holguín señaló que hay gente que se predispone y que el tratamiento que le dan a un candidato no es el mismo con relación a otro, partiendo del poder económico que represente dicho candidato, por lo que espera que este tipo de cosas no se dé en Santo Domingo debate.

El presentador de TV manifestó que en República Dominicana se debe aprender a tratar las cosas con sobriedad y advirtió que esos posibles debates deben orientarse en el marco de lo justo, científico e igualitario.

El candidato a alcalde reiteró que dichos debates deben presentarse en un escenario donde se respire un alto grado de justicia, fraternidad e igualdad que permita tener un escenario libérrimo para que las discusiones sean bajo la base de la objetividad.

Michael Miguel dijo que Santo Domingo Ciudad prospera, Ciudad feliz es un proyecto serio, que podría ser el mejor plan que tenga el Distrito Nacional para las elecciones municipales del 2020.

El comunicador dijo que “ya el pueblo dominicano comience a aprender que si yo tengo la mejor propuesta, es inteligente, es justo y pertinente que un grupo significativo de personas voten por la mejor propuesta, no porque yo le dé 100, 200, 500 pesos o un plátano de yuca con huevos, sino porque yo tengo la mejor propuesta”.

