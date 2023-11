Michael Matos afirma presidente Juventud PRM habla desde el privilegio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El titular de la Secretaría de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana (JPLD), Michael Matos, reaccionó este miércoles ante las declaraciones hechas por el presidente de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno (JRM), Carlos Valdez, quien definió las elecciones del 2024 como la oportunidad que tiene la juventud de cerrarle el camino a una generación que no hizo nada por el país.

Matos aseguró que Valdez habla desde el privilegio y que él no representa el discurso de los jóvenes que tienen que buscar otras alternativas.

«Lamentablemente, esa no es la realidad de los jóvenes dominicanos y eso se evidencia fácilmente, si tú buscas las declaraciones juradas de esos funcionarios antes de llegar a los espacios de toma de decisión, tú vas a ver que son declaraciones juradas de éxito económico», señaló.

Además, criticó que no hay nada, porque el PRM se ha encargado de acabar con los logros obtenidos antes de llegar al Estado.

«Cuando yo lo veo a él hablando del contexto de que una generación que no ha hecho nada, pues claro, en la actualidad muchas de esas conquistas que lograron los dominicanos en las gestiones del PLD, pues no existen y él lo habla desde el punto de vista que él ve. No hay nada porque el PRM se ha encargado de desbaratar todo eso y yo lo entiendo, entiendo de como ellos hablan desde la comodidad en que viven, pero yo sé que ellos no representan el discurso de esos jóvenes que tienen que buscar otras alternativas», expresó el dirigente político del partido morado.

En un video compartido en Instagram sobre el momento en que habló acerca del tema en un espacio radial, Matos dijo que conoce «muy bien» a Valdez y que vio su declaración, de la cual le llamó la atención «cuando él dice que -tenemos que luchar no para reelegir este Gobierno, sino, para cerrar el ciclo de las generaciones pasadas que no han hecho nada-«.

«Yo me puse a analizarlo y realmente yo entiendo lo que él dijo y entendí desde qué punto de vista él dijo eso. Esos jóvenes están hablando desde el privilegio. Cuando no estaban en el Gobierno eran jóvenes que vivían de la estabilidad económica, social y política que tenía este país, y hoy son jóvenes que están en las arcas del Estado, todavía viven de ese privilegio económico, social y político», dijo.