Michael Malone: «Tenemos que jugar como si fuéramos perdiendo 1-3»

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- Los Nuggets están a una sola victoria de hacerse con el primer anillo de su historia, y las ganas de celebrar la hazaña son inevitables. Sin embargo, hasta que dicho triunfo no llegue, adelantarse a él puede ser un error fatal. Consciente de ello, Mike Malone parece decidido a no dejar que sus jugadores se relajen ante el marcador favorable, y quiere que salgan al Game 5 de esta noche con la actitud propia de a quien solo le vale ganar.

«Mi mayor preocupación ante cada partido para cerrar una serie es la propia naturaleza humana, y tenemos que combatir contra eso» afirmó el técnico. «La mayoría de equipos cuando se ven 3-1 salen muy relajados, como asumiendo que tienen la serie ganada. Tenemos que ser consciente de que cualquier cosa es posible. Mi mensaje al equipo es que tenemos que salir a jugar como si fuéramos perdiendo 3-1. Ellos van a salir con hambre, así que nosotros tenemos que salir con más».

Lo cierto es que estos Nuggets no han sido ni mucho menos un equipo que se haya caracterizado por relajarse a la hora de cerrar sus series. Tal vez pecaron de ello en primera ronda, cuando cayeron en el Game 4 ante Minnesota, pero sería injusto calificar así un partido en el que, cuando podían haber bajado los brazos, cerraron el último cuarto con un parcial de 0-12 con el que forzaron la prórroga y se quedaron a un tiro libre fallado por Nikola Jokic de poner el 4-0. Y, quizás como a Malone no le gustó aquel tropiezo, menos aún puede acusárseles de tomarse las cosas con calma desde entonces.

Que le pregunten si no a los Suns, a los que al descanso del Game 6 ganaban por 30 puntos. O a los Lakers, a quienes no cedieron ni un milímetro en el apretadísimo final del cuarto partido en el que su actitud parecía también la del equipo que está obligado a ganar para seguir vivo. El mensaje de Malone es lógico, pero su equipo le ha demostrado que no hay demasiados motivos para temer.

«Vamos a afrontar el choque como si estuviésemos obligados a ganar» comentó Nikola Jokic en la misma línea que su entrenador. «Es una gran oportunidad, creo que todos lo sabemos. Viendo lo concentrado que estaba todo el mundo en el entrenamiento de hoy, creo que vamos a estar preparados».

