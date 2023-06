Michael Malone manda un rotundo mensaje a sus chicos

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- La derrota no ha sentado nada bien en Denver. Los de Colorado saben que con 1-1 aún tienen todas las opciones abiertas para conseguir el anillo, pero esperaban sin duda lograr el 2-0 antes de partir hacia Florida. Más allá del resultado, a Michael Malone le ha dolido especialmente sentir que sus chicos podrían haber dado más sobre la pista. Así lo explica él mismo.

«Hablemos de esfuerzo. Quiero decir, estas son las Finales de la NBA y estamos hablando de esfuerzo. Esa es una gran preocupación para mí. Probablemente pensaron que me estaba inventando una historia después del Game 1 cuando dije que no jugamos bien, pero es que no jugamos bien… Esto no es la pretemporada. Esto no es la temporada regular. Esto son las Finales de la NBA», comenta el head coach de los Nuggets.

La realidad es que este es un asunto que lleva tiempo rondando la cabeza de Malone. Quizás por ser un conjunto muy talentoso y con bastantes caminos para llegar a anotar, la defensa se ha dejado algo de lado por parte de los Nuggets. Ya en el primer partido Malone dio un tirón de orejas a los suyos cuando Miami empezó a remontar. Anoche lo haría nuevamente, pero en esta ocasión los suyos fueron incapaces de reponerse al cambio de ritmo de los Heat.

Ahora, con 1-1, a Denver le toca ir a Florida con la obligación de ganar al menos uno de los dos encuentros. Volver a Colorado estando 3-1 abajo sería una losa que se antoja demasiado pesada.

