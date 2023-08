Michael Lorenzen lanza primores en su debut con los Filis

EL NUEVO DIARIO, MIAMI — JT Realmuto se puso a trabajar tan pronto como los Filis adquirieron en cambio a Michael Lorenzen el martes.

Realmuto tuvo tiempo. Perdió un trozo de piel en la palma de su mano derecha cuando se deslizó a la segunda base el lunes. No pudo batear ni jugar las siguientes dos noches, así que estudió. Observó cada turno al bate de las últimas cinco o seis aperturas de Lorenzen con los Tigres. Tuvo una idea de lo que le gusta hacer en ciertos cargos y situaciones. Aprendió dónde podría conseguir swings y fallas con ciertos lanzamientos.

«Eso definitivamente ayudó hoy», dijo Realmuto después de la victoria del jueves 4-2 sobre los Marlins en el parque de préstamo Depot. “Hubo varias veces en las que pude recordar una de sus aperturas pasadas y recordar cómo lanzaba”.

Lorenzen permitió seis hits y dos carreras en ocho entradas, el máximo de la temporada, en su debut con los Filis. Fue la primera vez que un lanzador de los Filis lanzó ocho o más entradas en su debut desde que Cliff Lee lanzó un juego completo de cuatro hits en San Francisco el 31 de julio de 2009.

Lee fue una gran atracción en la fecha límite de canjes de 2009, lo que ayudó a los Filis a regresar a la Serie Mundial. Quizás Lorenzen pueda hacer lo mismo.

“Veo por qué hicieron lo que hicieron el año pasado, seguro”, dijo Lorenzen. «Sería divertido hacer otra carrera».

Lorenzen trabajó eficientemente desde el salto, poniendo su fe en cada lanzamiento que llamaba Realmuto.

“No temblé ni una sola vez”, dijo Lorenzen.

¿Ni una sola vez?

«No», dijo.

Lorenzen ha puesto más fe en sus receptores esta temporada porque cree que es mejor no hacer múltiples tareas y pensar en el próximo lanzamiento.

“Ser completamente comprado para hacer un lanzamiento, y eso es todo”, dijo. “Solo simplifique”.

“Es muy divertido atraparlo”, dijo Realmuto. “Él puede hacer tantas cosas. Tenía fe en él. Cualquier cosa que llamé, sentí que él la iba a ejecutar”.

Los Filis necesitaban esto. Jugaron el tercer juego más largo de la temporada el miércoles por la noche, un encuentro de 4 horas y 6 minutos que terminó con una aplastante derrota por 9-8 en 12 entradas. Los Filis usaron relevistas que no querían usar el miércoles, por lo que querían mantenerse alejados de algunos más el jueves.

Craig Kimbrel no pudo lanzar, luego de ser presionado a la acción en la décima entrada el miércoles. También querían alejarse de Gregory Soto, Jeff Hoffman y Matt Strahm, dejándolos con Seranthony Domínguez, Yunior Marte y Dylan Covey.

Entonces, cuando Lorezen terminó el séptimo con 93 lanzamientos, el mánager de los Filis, Rob Thomson, le preguntó si podía continuar.

“Estoy bien”, dijo Lorenzen.

«¿Eres fuerte?» dijo Thomson.

“Sí, soy fuerte”, dijo Lorenzen.

Lorenzen lanzó el octavo. Necesitó ocho lanzamientos para terminarlo.

“Estaba muy emocionado cuando me preguntó cómo me sentía después del séptimo”, dijo Lorenzen. “Estaba feliz por eso. Quiero decir, no sabía el alcance de la situación del bullpen. Solo sabía que me preguntó si me sentía bien en el séptimo. Yo estaba como, ‘Diablos, sí’”.

Realmuto aplastó un jonrón de dos carreras en el segundo para darle a los Filis una ventaja de 2-0. El sencillo de dos carreras de Brandon’s Marsh en el séptimo puso el 4-1.

“Para ser honesto, la primera vez que hice un swing con las dos manos en los últimos tres días fue en el juego”, dijo Realmuto. “Incluso hoy, durante todo el día en la práctica de bateo, no hice mucho swing porque no quería irritar [su mano]. Cada swing que tomé fue con una sola mano, soltando el bate temprano porque no quería sentirlo. Supongo que en el juego la adrenalina se apoderó de mí y hice el swing con las dos manos”.

A veces las cosas funcionan. Los Filis ganaron dos de tres la semana pasada en casa contra Baltimore, luego perdieron dos de tres durante el fin de semana en Pittsburgh. Rebotaron. Ganaron tres de cuatro contra los Marlins, que persiguen a los Filis por un comodín de la Liga Nacional. Se recuperaron de la brutal derrota del miércoles, en la que Trea Turner bateó en la jaula de bateo hasta la medianoche y Thomson se preguntó si otro descanso para Turner, quizás uno más largo, podría ayudar en algún momento.

“No sé cuándo será ese momento”, dijo Thomson. “No sé la respuesta a eso. ¿Eso estropea aún más a un chico? Básicamente, simplemente me desvío de su respuesta, cómo le está yendo. A veces creo que tienes que quitárselo de las manos al tipo, pero ¿cuándo es ese momento?

No era jueves. No fue necesario. Lorenzen llegó para ayudar a la rotación y cumplió.

“Vino como se anunció”, dijo Thomson. «Simplemente increíble.»

