Michael Jordan: “No sé si hubiera sobrevivido jugando en la era de Twitter”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Michael Jordan es una de esas figuras estelares con aura mística que rara vez muestra sus debilidades. El considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos tuvo que enfrentar mil y un desafíos a lo largo de su carrera, superando gran parte de ellos. Sin embargo, hay uno al que la leyenda de los Bulls cree que no podría haber hecho frente: las redes sociales.

“Lo que ha cambiado desde esa época hasta ahora son las redes sociales”, señaló Jordan en una entrevista para la revista Cigar Aficionado. “Twitter y todo ese tipo de cosas han invadido la intimidad y el ambiente más personal de la gente hasta el punto de usarlas incluso para su propio beneficio financiero.”

A pesar de haber sido una de las celebridades más grande del planeta durante la década de los 90, a Jordan siempre se le concedió un nivel de privacidad muy alto, apoyado sobre su propia postura de no abrir su lado más personal ante las cámaras o los medios de comunicación. Algo que pudimos comprobar en The Last Dance, producto en el que quizá hayamos podido presenciar una porción de su lado más personal.

“Alguien como yo no sé si podría haber sobrevivido en esta era de Twitter, donde no tienes la privacidad que querrías. Lo que parece ser muy inocente siempre se puede malinterpretar.”

El mundo de las redes sociales ha supuesto un impulso importante para las comunicaciones entre usuarios, facilitando enormemente la interacción entre los mismos y la difusión de todo tipo de información. Pero, como todo, también presenta su parte negativa. Un lado oscuro que comprobamos no hace mucho cuando Danny Green admitió haber recibido amenazas de muerte durante las Finales de la NBA contra Miami Heat.

Así, no es de extrañar que muchas de las figuras y personalidades que nacieron antes de la irrupción de la era digital observe a esta con una gran dosis de escepticismo.