Michael Jackson “renace” con uso de la inteligencia artificial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Rey del Pop, Michael Jackson, vuelve a la vida en el mundo artístico para cantar algunas canciones conocidas en la plataforma TikTok, tras la aplicación de la Inteligencia Artificial.

Con este sistema digital también ha sido posible escuchar la voz de Jackson, hasta interpretando canciones en español.

Otro ejemplo reciente fue una imagen del Papa Francisco en la que se le vio usando ropa muy moderna, la cual se volvió viral y pareciendo una foto real.

En ese sentido, ‘JukeBox’ fundado por la empresa ‘OpenAI’, ha creado una amplia biblioteca con las voces de artistas fenecidos como John Lennon, Kurt Cobain y Frank Sinatra, especialmente cantando otras canciones diferentes a los de sus repertorios, como por ejemplo la canción principal de la película ‘La la land’, cantada por Sinatra.

En el caso de Michael Jackson, fue posible escucharlo cantando ‘Die for you’ de The Weekend, ‘La Isla bonita’ de Madonna y hasta ‘Titi me preguntó’ de Bad Bunny.

Indicar que todas estas interpretaciones se pueden encontrar como ‘IA Michael Jackson’, o ‘AI cover’, al ingresar al buscador de TikTok.

Un caso cercano en el que la IA vuelve a la vida a un cantante, es el del intérprete venezolano ‘Dejota’ quien en su último video musical de “Anoche llamé” revive al cantante colombiano Legarda, quién falleció en 2019 a causa de una bala pérdida.

De su lado, los usuarios no se hicieron esperar al ver los resultados realizados por la IA a través de la publicación en esa red social, inmediatamente expresaron su punto de vista al respecto diciendo lo siguiente: “Puede parecerse el tono de voz, pero no el estilo de canto”, “No se parece mucho la verdad, supongo que es una AI algo nueva o algo”, “¿No habrá alguna playlist con los covers de la voz por IA de él?”, fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios de la plataforma.

Destacar que actualmente existen distintas opciones a las cuales aplicar la Inteligencia Artificial, como fotos, presentaciones estudiantiles, textos y filtros.

Por: Tania Frías

