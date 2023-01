Michael Bublé disfruta de su ‘nueva vida’ en Argentina

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.-El cantante canadiense Michael Bublé, ganador de cuatro Grammys, disfruta de su ‘nueva vida’ en Argentina, según difundió en sus redes sociales en los últimos días, donde se le puede ver tomando mate o junto a una parrilla para el tan famoso asado rioplatense.

No es que el conocido ‘crooner’ se haya mudado al país suramericano, sino que se trasladó temporalmente, aprovechando que su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, representa en un teatro de Buenos Aires la comedia “Casados con hijos”, de la que es una de las protagonistas.

Conocido por sus versiones de clásicos como “The Way You Look Tonight”, “Fly Me To The Moon” y “Let It Snow!”, Bublé publicó en Tik Tok y en Instagram varios momentos de su estancia en Buenos Aires, incluido un homenaje a la selección argentina de fútbol cuando logró su tercer título mundial en Qatar 2022.

En un divertido video, el cantante muestra un día cualquiera de su paso por la capital argentina, en la que se le ve tomando mate para comenzar el día, acompañando a su familia a un centro comercial, preparando un asado familiar en la parrilla e, incluso, montado en un toro mecánico y preguntándose: “¿Por qué no?”.

Para ambientarlo, incluye la canción “Muchachos”, de La Mosca Tsé-Tsé, que se popularizó durante la reciente Copa del Mundo.

Lopilato participa en la comedia “Casados con hijos”, que replica sobre las tablas el éxito de la serie televisiva protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña y se representa en el Teatro Gran Rex, uno de los históricos escenarios de Buenos Aires, desde el 5 de enero hasta el 12 de febrero.

Antes de ese estreno, Bublé publicó el apoyo al trabajo de su mujer, quien se mudó a Canadá cuando se casó con él y no había vuelto a las tablas argentinas desde entonces, y recordó: “En este mismo teatro nos conocimos por primera vez con Lu hace 15 años”.

Meses atrás, en una entrevista con EFE en Canadá, el cantante de 46 años exclamó divertido: “¡Ahora soy argentino!”.

Bublé bromeaba de esa manera por su vinculación con las costumbres argentinas, pese a las diferencias culturales entre su país y el suramericano.

“Le suelo decir a mi esposa que Argentina es más peligrosa que Canadá. Y ella me responde que sí, que Argentina es más peligrosa, la gente se mata los unos a los otros, pero que Canadá es tan aburrida que la gente se mata a sí misma”, comentaba, al tiempo que reconocía su amor por el mate y las celebraciones navideñas en familia.

Relacionado