Micaias Ureña enfrentará a Cordero en Combate MMA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La sensación dominicana Micaías Ureña, quien posee un récord profesional de 10 victorias y 3 reveses, se enfrentará al veterano ecuatoriano, Andrés ‘Perro Loco’ Cordero, con trayectoria de 14 ganadas y 12 derrotas, en un combate de artes marciales mixtas (MMA) a 3 asaltos en la división peso gallo. La reyerta es una de las atracciones principales de la cartelera mundial de MMA Fighting Force 10, a celebrarse el próximo 9 de diciembre en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico.

La velada es organizada por la promotora Fighting Force, quienes han confirmado que se transmitirá globalmente por UFC Fight Pass, la exclusiva plataforma televisiva de la Ultimate Fighting Championship (UFC), y tendrá otros 9 combates de MMA, entre ellos, 3 por títulos de MMA.

El campeón dominicano Miguel Ángel Sosa defenderá su faja de las 125 lbs. ante el venezolano Franklin Mireles, mientras que el también campeón estadounidense Ty Johnson defenderá su título peso pluma ante el dominicano Jefry Roy.

Una lucha por la esperanza

La cartelera incluirá un combate peso pesado bajo el lema “A Fight For Hope” (Una Lucha por la Esperanza” en español), donde el promotor de MMA y ex marino de guerra de los Estados Unidos, Lex McMahon, celebrará su segunda pelea profesional ante el colombiano Luis García en una batalla para crear conciencia sobre el trastorno de estrés postraumático y la erradicación de los suicidios en los veteranos de guerra. Dicho combate busca además, recaudar fondos a favor de la fundación estadounidense A-HERO y Marine Toys For Tots, con un objetivo de alcanzar los USD$50 mil dólares.

