Miami tiene la única escultura de Bob Dylan en un espacio público en EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.-El Museo de Arte de Patricia y Phillip Frost en Miami (Florida) cuenta, gracias a una donación, con la primera obra del famoso cantante y artista plástico Bob Dylan que se expone en un espacio público de Estados Unidos.

La escultura, sin título, tiene la forma de dos puertas y está hecha con hierro y objetos antiguos, según un comunicado del museo, en el que precisamente se inauguró en noviembre pasado “Bob Dylan: Retrospectrum”, una retrospectiva de la obra visual de esta leyenda de la música rock y premio Nobel de Literatura.

“Untitled” se ha colocado a la entrada del museo que tiene su sede en el campus de la Florida International University (FIU).

Esta es la primera obra de arte público de Dylan en Estados Unidos, según la institución cultural.

“La colección del Museo de Arte Patricia & Phillip Frost acaba de crecer exponencialmente con la donación de esta escultura de Bob Dylan”, dijo la directora del museo, Jordana Pomeroy.

“El amor de Dylan por la metáfora visual ejemplificado en estas puertas de metal nos recuerda que la creatividad y la visión no tienen límites. Así como la educación proporciona una puerta de entrada al logro académico, esta escultura invita a nuestros visitantes a aprender a través del arte”, señaló.

Bob Dylan, de 81 años, es un artista y músico multifacético que ha creado pinturas, dibujos y esculturas de hierro durante seis décadas.

La donación de la escultura siguió al debut nacional de “Retrospectrum”, una muestra de más de 180 obras que se exhibió en el Museo Frost desde noviembre de 2021 hasta abril de 2022.

Se trató de la exposición “más amplia y detallada” de la obra del músico “jamás vista en suelo estadounidense”, según esta institución de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés).

La muestra de este músico estadounidense, autor de composiciones clásicas de la historia de la música contemporánea como “Blowin’ In The Wind”, “The Times They Are A-Changin'” y “Like A Rolling Stone”, se inauguró el 30 de noviembre.

