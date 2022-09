Miami aún no se ha sentado a discutir la extensión de Tyler Herro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Aunque suene drástico, Miami sale zarandeado de un verano marcado por la escasez de movimiento y por la disponibilidad de dos grandes nombres.

En estos momentos, la franquicia de South Beach no tiene demasiado margen de crecimiento interno, y esta offseason también ha dejado claro que carecen de piezas de interés para firmar grandes traspasos como los de Mitchell y Durant. Pero si los Heat han sufrido un golpe de orgullo como organización, Tyler Herro lo ha experimentado en lo personal. El escolta ha sido la principal moneda de cambio que Pat Riley ha utilizado como señuelo. Es más, a día de hoy, sigue esperando sentarse con el equipo a negociar la extensión de su contrato rookie.

Llegado a la NBA en 2019, este verano se abría la posibilidad para Herro de renovar situación contractual. A pesar de la fama que le precede, el joven jugador es un trabajador nato y prefirió centrarse en su desarrollo individual dejando que su agente se ocupase de todo. «Le dije que me llamase cuando hubiese algo» aclara en una charla con South-Florida Sun Sentinel. Sin embargo, la llamada no llegó como si lo hicieron las filtraciones que le situaban en el disparadero. De momento Herro se lo toma con profesionalidad. «Llegó un momento en el que me di cuenta de que no íbamos a cerrar el trato. Apenas hemos hablado del nuevo contrato. Si no recibo noticias seguiré jugando como lo vengo haciendo y ya veremos el verano que viene».

En las palabras de Tyler, por honestas y realistas que sean, hay cierto tono de reproche. Evidentemente, el jugador se siente ofendido por los pocos esfuerzos que los Heat han puesto en resolver su situación, si no en verano, antes del comienzo de la temporada. Lo cual no tiene demasiada pinta que ya vaya a suceder. Ante esto, al jugador se le escapa una frase que resume bien su verdadero sentir. «En la liga hay jugadores a los que están pagando un gran salario y sé que soy mejor que ellos. Así que sé cuáles son mis exigencias». Herro puede optar al contrato máximo de 188 millones por cinco temporadas. Pero lo lógico es que firme algo similar a los 90 por cuatro años que acordó Mikal Bridges con los Suns hace un año.

