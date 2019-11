Mía Cepeda recibe propuesta protagonizar película junto a Julián Gil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Mía Cepeda ha recibido la propuesta para protagonizar una película junto al afamado actor argentino, Julián Gil, de la mano del exitoso productor Hugo Devana, esta producción comenzaría a rodarse en el primer trimestre del año 2020 y tendría por nombre “La Gozadera”.

Esta será la primera cinta que trabajará la presentadora y empresaria Cepeda, quien en otras ocasiones había recibido propuestas para trabajar en filmes locales, aunque había rechazado por considerar que no era lo que buscaba proyectar.

“Me siento súper emocionada y halagada, teniendo en cuenta que no soy actriz. Una vez me propusieron estar en una película, cuando vi el personaje en el que me querían encasillar de transexual y drogadicta, que anda en las calles, les dije que no; porque si a uno que lo tienen mal visto (por mi condición de homosexual), no puedo encasillarme más en lo que tienen a casi todas las chicas trans, entonces rechacé ese papel”, confiesa Mía.

De alguna manera pensaba que si algún tenía la oportunidad de participar en una película le gustaría que sea de manos de una persona con visión internacional, que no sea un simple filme de comedia, sino más bien una película con sentido, con un mensaje.

El filme cuenta la historia de una chica que no veía a su padre desde hace 16 años, que le toca ir a vivir y trabajar con él en el mismo bar, algo que pondrá a prueba sus valores morales y éticos. El mensaje es contra la discriminación y la segregación, lo que pueden pasar las personas en el transcurso de la vida diaria.

“Estoy feliz y contenta, esperemos en Dios que llegue el mensaje y que la gente pueda despertar y ver a las chicas transexuales, como seres humanos, que tienen el mismo derecho que cualquier heterosexual de realizar cualquier actividad no importa el área. Y que copiemos de países como Venezuela, España y Argentina, en los que existen transexuales exitosos en la política y por eso voy”, dijo Cepeda.

Hugo Devana ha sido productor de importantes programas y proyectos internacionales, como lo son: “Caso Cerrado”, ¡Mira Quien Baila!, “Suelta la Sopa”, “12 Corazones” y “Protagonistas de Novela”, entre otros.

