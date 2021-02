Mía Asenjo, delantera de la selección de fútbol femenina será operada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La delantera de la Sedofútbol femenina, Mía Asenjo estará fuera de las canchas por un tiempo debido a la lesión sufrida durante el segundo encuentro de la doble Fecha FIFA que República Dominicana disputó ante Puerto Rico.

La jugadora de la absoluta y Sub20 deberá pasar por el quirófano, pero antes debe cumplir con una rehabilitación.

Asenjo salió antes del ecuador del primer tiempo con lágrimas en los ojos, acusando un fuerte dolor en su rodilla izquierda tras recibir un duro golpe cuando la usó como pierna de apoyo para realizar un disparo a puerta.

Los estudios médicos correspondientes determinaron que la ariete sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) y del menisco, con un esguince del Ligamento Colateral Medial (LCM).

Tras el diagnóstico, deberá cumplir con un tratamiento que inicialmente será de rehabilitación para fortalecer el ligamento colateral medial y posteriormente deberá pasar por el quirófano para reparar el menisco y el ligamento cruzado anterior, para finalizar con la terapia de fortalecimiento de músculos.

A pesar de la situación, la carismática futbolista de la selección nacional quiso enviar sus palabras de agradecimiento a todas las personas que se han mostrado preocupados.

“Quiero dar gracias a la Fedofútbol, a mis entrenadores, compañeras, mi familia y en especial a los fanáticos por todo el apoyo que he recibido por mi lesión. Aunque estoy triste por no poder representar a mi país en los próximos juegos del año, me siento bien y estoy enfocada en mi recuperación. Planeo trabajar duro y usar mi determinación para volver mejor y más fuerte que nunca”.

Por lo pronto, no se puede saber cuánto tiempo estará fuera de las canchas, todo dependerá de la evolución de cada una de las fases de su recuperación, informaron los especialistas.

Por otra parte, el cuerpo técnico y médico de la Sedofútbol esperan el resultado de los estudios médicos de la defensora Meagane Harbison que salió con molestias en el mismo cotejo y el avance en la recuperación de Brieana Hallo, quien sufrió una lesión muscular en uno de sus muslos.