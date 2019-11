Mi recuerdo  y  testimonio sobre el hermano Juan Pablo Medina

En el año 1986 tomé la decisión de emigrar del país hacia la ciudad de New York. Quería progresar económicamente, como aspira todo emigrante. Necesitaba cambiar el rumbo de mi vida y realmente lo logré, pero no como yo pensaba.

A la altura del año 1993 había pasado por diversas pruebas y ante tales circunstancias, mi compañero de trabajo, Mario Gin, me invitaba a la iglesia donde él se congregaba para que escuchara el mensaje del Evangelio. Yo no mostraba interés. Ignoraba que me invitaba a la “Iglesia Menonita “Ebenezer”, ubicada en el 1126 de la Av. Sherman en el Bronx, New York.

Mi primera visita a la citada iglesia ocurrió un domingo. Allí permanecí un año escuchando el mensaje del Evangelio, pero sin dar el paso de fe. Sin embargo, una mañana, mientras terminaba la Escuela Dominical, la maestra, Arcelia Suero, preguntó con voz tierna: “¿Hay aquí alguna persona que quiera recibir a Jesucristo como Señor de su vida y Salvador de su alma?”

Mientras meditaba la respuesta que quería dar sentí una especie de corriente eléctrica y fuertes latidos en mi corazón y me dije a mi mismo: no voy a barajar más lo que debo hacer. Necesito arrepentirme de mis pecados. Entonces, me puse sobre mis pies, levanté mi mano derecha y dije que quería recibir a Jesucristo como mi Señor, Guía de mi vida y Salvador de mi alma. Desde ese momento, la gracia de Dios y su Santo Espíritu dirigen el timón de mi vida para que no tropiece ni caiga en pecado. Este milagro ocurrió en el año 1993. Haga usted lo mismo.

Seis años después, en el año 1999, se comentaba que el mundo acabaría al iniciar el año 2,000. Tal augurio se sumó al interés que yo tenía de regresar a mi país con mi familia y lo hicimos, gracias a Dios, en mayo del 1999.

Una vez en el país, comencé a buscar una iglesia cristiana para congregarme con mi familia. La encontré en la Avenida Padre Castellanos (antigua Calle 17), esquina Albert Thomas. Allí vi un letrero que decía “IGLESIA MENONITA EL BUEN PASTOR”. Me detuve inmediatamente y anoté el horario de los cultos y el próximo domingo en la mañana, me presenté ante la congregación.

En aquel lugar santo se congregaba un siervo de Dios que resultó especial para mí: tuve el honor de conocer a mi hermano en Cristo, Juan Pablo Medina, padre del Licenciado Danilo Medina, en ese momento Secretario de la Presidencia de la República, si mal no recuerdo, a quien usó Dios para apoyar económicamente la construcción del templo de la referida iglesia, según me contaron, posteriormente, varios hermanos.

De igual modo, me plació conocer a la hermana Amelia Sánchez, esposa del hermano Juan Pablo Medina y madre del Presidente Danilo Medina y de sus otros hermanos y hermanas, de los cuales recuerdo, a Milcíades y Araceli. Con ellos compartí el mensaje del Evangelio por más de 5 años.

Recuerdo muy bien al hermano Juan Pablo Medina en el área espiritual. No era un simple miembro de aquella iglesia, sino, que formaba parte de su Junta Directica y era uno de sus líderes más activo. Su buen testimonio lo conocía todo el mundo. Se sentaba delante, en la fila izquierda, para orar y escuchar con atención la Palabra de Dios. Desde allí, alababa y adoraba con gozo a nuestro Dios. Otras veces dirigía cultos y predicaba el mensaje del Evangelio, desempeños con los que mostró sus firmes convicciones cristianas.

En el plano personal, el hermano Juan Medina fue un hombre sencillo, modesto y humilde. Solía llegar a la congregación en un carro público y cuando terminaba el culto, se paraba frente al edificio de la iglesia a esperar otro carro para que lo dejara cerca de su casa. Por eso, me le acercaba algunas veces y le pedía que se fuera en mi vehículo, pues, ambos vivíamos en la zona oriental. Recuerdo que siempre aceptó y agradeció mi servicio.

Durante el trayecto que recorríamos hacia su casa, tratábamos asuntos relacionados con el Señor y nos gozábamos. Al llegar, fluía su espíritu de cortesía y me ofrecía una silla y algún brindis. Me despedía siempre con sus frases habituales:”muchas gracias, hermano”. “Dios le bendiga”.

Luego, dejé de ver al hermano Medina, debido a que comencé a congregarme en otra iglesia cristiana, pero conocí, posteriormente, a la señora Jacqueline Medina, mientras trabajaba en la Contraloría General de la República, a quien pregunté si era familia del padre del Presidente Danilo Medina y me dijo: él es mi tío. A partir de ahí, le preguntaba siempre por la salud de él y le expresaba mi interés en verlo. Ella prometió coordinar una visita para que lo viera.

Sin embargo, un día me dijo: la visita a “Pablito” no es posible, debido a que confronta serios problemas de de salud, los cuales impiden que se le visite. Como consecuencia de ello, el domingo 3 de los corrientes leí el titular de un periódico que decía: “MUERE EL PADRE DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA”.

La noticia me entristeció. Sin embargo, recordé que el hermano Juan Pablo Medina vivió y murió para Cristo. Eso consoló mi corazón. Entonces, clamé al Señor y le dije: me acojo a tu voluntad, Señor. Tú sabes lo que haces y conoces los tiempos. Recibe el alma de mi hermano Juan Pablo Medina y Gracias, Señor, porque él vive contigo para siempre.

Por tanto, eso recuerdo y testifico de mi amado hermano Juan Pablo Medina, que fue un hombre temeroso de Dios, fiel, responsable y esforzado en su obra. También fue amoroso y responsable con su familia y hospitalario, cortés, amable y generoso con las demás personas.

Finalmente, expreso mis condolencias sinceras al Presidente Danilo Medina, a sus hermanos, hermanas y demás familiares, por la muerte de mi amado hermano en Cristo, Juan Pablo Medina. Los invito a seguir las instrucciones de nuestro Padre Dios, por medio de Jesucristo y su Santa Palabra. Sírvanle y ámenlo con todo su corazón, alma, cuerpo y fuerzas y mantengan la fe, obediencia y compromiso que tuvieron su padre y su madre ante Dios.

Por: Enrique Aquino Acosta

