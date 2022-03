Hasta pronto mi querido abuelo

Quizás la muerte de mi abuelo no estará en las primeras planas, puesto que mi abuelo no era una persona famosa. De hecho mi abuelo representa al ciudadano común y corriente, a la mayoría, a todos nosotros, al que no hace nada aparentemente extraordinario, pero que extraordinariamente lo hace todo.

Y eso es precisamente lo que quiero resaltar. Ciudadanos como mi abuelo los hay: buen padre, buen esposo, buen abuelo, buen hermano, buen amigo, buen vecino, buen comerciante, amante del béisbol, trabajador y madrugador…apegado a lo justo, a lo honrado, a cumplir su palabra sin necesidad de contrato y dispuesto a defender a como dé lugar su reputación.

Cuando miro en retrospectiva me doy cuenta que los adultos de mi infancia se están yendo poco a poco. De los vecinos de mi barrio, mis profesores de la escuela, padres y abuelos de mis amigos, quedan ya muy pocos, algunos de mis amigos viven en otras ciudades, otros fuera del país e incluso a algunos no los he vuelto a ver. Eso es una verdad ineludible que confirma el ciclo de la vida.

Habiendo aceptado esto solo nos queda pensar y reflexionar: ¿Cuál es nuestro paso por la vida? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué nos llevamos? o más importante aún ¿Qué dejamos como legado?

Y es que la muerte, al igual que el origen de la vida ha sido un gran misterio para el hombre. Un misterio estudiado por filósofos, teólogos y científicos. Por ende, entre más lo pensamos, y aunque suene como un cliché, nos damos cuenta que al final nos vamos sin nada y que lo único que importa es la familia, los valores y que todas nuestras acciones se convierten en nuestro legado. Eso es lo único que queda y eso es precisamente lo que hicieron mis abuelos. Ellos se amaron incondicionalmente y ese amor dejó frutos en quienes los rodearon.

Ante su muerte no puedo hacer otra cosa que no sea resaltar aquello que vi, viví y aprendí durante mi infancia y adolescencia en Moca y con ello tratar de entender la moraleja que nos deja la vida.

Mis abuelos fueron un ejemplo de amor, con 75 años de casados tenían una complicidad casi perfecta. ¡75 años! Si 20 años no son nada, como dijo Gardel, 75 si pareciera serlo. Algunos jóvenes piensan que hoy en día es difícil encontrar un amor así.

Mis abuelos son también un gran ejemplo de superación de que viniendo de abajo, de un campo en Moca, trabajando fuerte, cultivando valores se puede vivir una vida honrada. A pesar de no culminar sus estudios de bachillerato o universitarios, por su circunstancia, era una persona muy inteligente, educada y trabajadora. Luchó contra todas las adversidades, fue un emprendedor que pasó de cargar sacos de café siendo un niño a poner un pequeño ventorrillo, fundó una fábrica de velas y helados hasta tener un colmado. Ese colmado recibió el reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio de Espaillat de ser el más antiguo y hasta ese entonces aún vigente de Moca. Con ese pequeño colmado logró que sus hijos se hicieran profesionales y estudiaran en las universidades.

Pero esas hazañas no salen en los noticieros, porque nos hemos acostumbrados a que lo malo opaque lo bueno. Decía Facundo Cabral “El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso”.

Quizás esta sea la moraleja que se puede sacar de todo esto. Los invito a identificar esos ciudadanos que al igual que mi abuelo sí son extraordinarios, que sí merecen la primera plana, no en los periódicos, sino en nuestras vidas. Aquellos héroes cotidianos que sus acciones dicen más que sus palabras. Aquellos ciudadanos que emprendieron, que dedicaron toda su vida a los valores y a hacer lo correcto. Porque sí existen y él era uno de ellos.

A mi abuela le digo que puede estar tranquila, pues cuando se casaron juraron estar juntos en la salud y en la enfermedad y así lo hicieron… y aunque juraron hacerlo hasta que la muerte los separe sé que en este caso será más allá de la muerte porque él te está esperando allá en el cielo junto a Dios y junto aquellos seres queridos que no se fueron sino que simplemente se nos adelantaron…

Hasta pronto mi querido abuelo…simplemente gracias.

Henry Manuel Herrera Morel, nieto de Viejo Morel

Relacionado