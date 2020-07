Mi propuesta ciudadana

Voy a tomarme el atrevimiento, como ciudadano que soy, de verter mi opinión sobre un tema de candente actualidad en los programas radiales y televisivos de República Dominicana, imaginando que el mismo constituye una de las prioridades en el partido que acaba de resultar ganador en las recién transcurridas elecciones. Imagino que los vencedores de la contienda no tienen otro compromiso a la vista que no sea ofrecer una buena gestión al pueblo dominicano, en uno de los peores momentos de desastre de su historia, motivado en la dictadura del coronavirus, que además de ser letal, nos tiene de rodillas y acobardados en el hogar, siendo la razón principal del descalabro de la economía de nuestro país.

Me considero con el privilegio de poder otear el panorama nacional, ya que no soy miembro activo de ningún partido. Por supuesto, esto no me impide tener simpatías a la hora de depositar mi voto en las urnas, como tampoco me impide reconocer las bondades de un mandatario en su momento. Así, por ejemplo, admiré el enorme esfuerzo que hizo el presidente Danilo Medina en su primer período, su dedicación al hombre de campo en los lugares más recónditos, y así también percibí la penosa manera como termina su mandato. Entre el tiempo primaveral y otoñal de sus mandatos hay una diferencia abismal. Los resultados lo confirman.

Sin embargo, la razón de este artículo no es juzgar lo bueno o malo del gobierno que termina, eso tendrá su momento. La razón consiste en las palabras del presidente Luis Abinader, de que pondría una justicia independiente, y yo le creo. En Función de tales palabras quiero ponderar una persona de intachable proceder en nuestra sociedad. Esta persona ha paseado su pecho erguido y su frente en alto en nuestro país, dando ejemplo de valor, decoro, justicia y continencia. Un dechado de dignas virtudes.

Yo quiero presentarlo porque, como no pertenece a ningún partido, nadie se lo va a presentar al presidente. Esta persona tuvo el arrojo, cuando fue Juez de Instrucción en el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, de pretender interrogarlo en su casa de Ave. Máximo Gómez. Tuvo la osadía de aceptar una cita en una finca con un ex general de la policía en ese tiempo, para recibir información sobre el crimen del periodista Orlando Martínez Howley. Ningún partido político tuvo el valor de defenderlo, por las consecuencias que esto conllevaba. Posteriormente lo excluyeron del poder judicial, después de algunos meses de hipócrita espera.

Otro hecho que acredita el prestigio de mi presentado fue en la comparecencia que hizo en la falsa elección de jueces del Tribunal Constitucional, cuando el presidente Danilo Medina le preguntó si él no creía que el Tribunal Constitucional tenía más poderes de la cuenta, a lo que contestó, a sabiendas de las consecuencias, que no, porque permite el control de la legalidad y que el poder que no conoce sus límites termina socavando su propia legitimidad. Algunas personas comentaron que esa respuesta sepultó su posibilidad de nombramiento, y así sucedió. Pero esa es la actuación vertical de este jurista. Su nombre es Juan Miguel Castillo Pantaleón. Yo le pido excusas por atreverme a hacer esta presentación, pero yo lo conozco bien y sé que no rehúye responsabilidad.

En este momento se esperan hechos memorables y el presidente no debe ser tildado, a la hora de la justicia, con actuaciones de represalias, ya que se está viviendo un momento particular de la historia dominicana y son muchos los retos que tiene por delante el presidente para tener que cargar también con acusaciones de retaliación que suponemos que no pasan por su mente. El que la hizo y se demuestra, pues sencillamente que la pague. Así se le estaría dando una buena señal al pueblo, de que esta vez hay una actitud política de frenar la corrupción y una advertencia a los futuros funcionarios, de que no se permitirán actos dolosos en su gobierno.

Que así sea, por la buena salud de la patria.

