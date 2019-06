“Mi hogar plastificado”

Mi hogar no son las cuatro paredes donde se encuentran mis padres y mis hermanos, donde salgo y entro cada día; donde recibo el consejo sabio de mi madre cada día en el desayuno. Mi hogar no es la vecindad donde vivo, donde me saludan los vecinos que trotan conmigo en el parque del residencial.

De la misma manera vuestro hogar, no son esas cuatro paredes donde arde el calor familiar y donde os escuchan vuestros padres para daros amor, cariño y compresión. Nuestro hogar es algo más grande y de mayor dimensión. “Nuestro hogar es el planeta Tierra”; lo estamos destruyendo y a la vez nos destruimos propiamente nosotros. Estamos haciendo de nuestro hogar una envoltura de plástico, lista para regalar a un lugar de no regreso.

Los plásticos son materiales sintéticos y semisintéticos constituidos por una gran variedad de compuestos orgánicos, con la capacidad de ser moldeados, de manera que pueden obtener diferentes formas y tener múltiples usos.

Los plásticos llegaron para facilitar mucho la vida de la gente ; en cada actividad que hace un ser humano toca algún tipo de plástico varias veces al día ; a su vez los plásticos están provocando un daño medioambiental catastrófico para nuestro hogar el planeta tierra ; el único lugar del universo , donde somos capaces de vivir . Eso es lo que estamos destruyendo con tanto plástico. Inclusive ya en nuestros océanos y mares hay islas de plástico más grandes que algunos países.

Muchos países del primer y hasta del tercer mundo han tomado medidas para remediar el daño, y han restringido el uso de plásticos y en algunos casos se están produciendo plásticos con alta degradabilidad.

República dominicana, en ocasiones va a la vanguardia en muchas iniciativas y en otras no tanto; sólo espero que la conciencia medioambiental sustituya el afán de ahorrarse unos pesos en los estamentos públicos y privados que toman las decisiones en nuestro país.

Mi esperanza es que finalmente “mi hogar no termine plastificado”.

Por: Pedro René Almonte Mejía

