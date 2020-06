Mi hijo esta diferente, siempre se queda en la habitación y lo veo triste

Pregunta del ciberlector: Mi hijo es adolescente; de un tiempo para acá esta diferente, siempre se queda en la habitación y lo veo triste, lo encuentro llorando y me evade para no explicarme que le sucede; lo dejo para que no se sienta invadido. Como no está asistiendo a la escuela se queda solo la mayor parte del tiempo, mientras yo estoy en el trabajo y eso me causa inquietud. Una compañera me dijo que eso es peligroso en jóvenes. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta cirberterapeuta: es significativo entender que muchos adolescentes pasan por momentos críticos y en la búsqueda de su autonomía se pueden ver algunas señales de estados de ánimo anómalos. Estos indicadores que su hijo está presentando muestran claramente un estado de ánimo irregular. La tristeza, el aislamiento, el llanto y la evasión pueden ser vistos como señales de depresión. Importante identificar desde cuando está sintiéndose así y cuál es el origen de su malestar.

Como padres es necesario que se busque el espacio para hablar y escuchar activamente sus necesidades, no esperar ver el malestar para motivarse a preguntar, así se evita el aumento de la gravedad en el estado emocional. La depresión es un trastorno clínico que en el peor escenario llega a incapacitar a quien lo padece.

Es recomendable intervenir a tiempo para abordar esta problemática. Los jóvenes muchas veces tienen deseos de hablar de su sufrimiento, pero por diferentes razones no lo hacen llegando a bloquear cualquier posibilidad de conectarse con el adulto, que en este caso es quien le pudiera brindar la primera ayuda. Deben considerar acudir a un profesional de la salud mental que les ayudaría a trabajar desde la génesis del malestar.

Ivonne Guzmán, MA

Psicóloga clínica

Terapeuta familiar y de pareja

Centro Profesional Psicólogos Unidos

809-688-5292 of.

849-354-1962 Whatsapp

Ig.bienfamiliar@gmail.com

