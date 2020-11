Mi hijo adolescente tiene adicción a los videosjuegos

Pregunta del ciberlector: Aunque se escuche raro, soy un padre soltero que está criando a dos adolescentes, mi mayor temor es que se vayan de mis manos. Tengo una hembra de 17 años y un varón de 15 años. La madre de mis hijos, se fue a Europa hace 8 años y no ha regresado porque esta ilegal.

Ella me ayuda con los gastos, pero la crianza se me hace difícil, porque los hijos necesitan a su madre, yo tengo que trabajar y no tengo mucha ayuda. El tema de la pandemia me quitó mi tranquilidad. Mi hijo menor solo se la pasaba en la habitación con su celular jugando y no me daba cuenta del gran error que fue.

Este tiene una conducta que desde hace unos meses me ha llamado la atención, por ejemplo no sale de la habitación, carece de amigos, no realiza actividades que son fuera de las responsabilidades con su hermana.

Se la pasa todo el tiempo jugando con su celular, las clases empezaron y su hermana me dice que no entra a las reuniones y cuando llego no encuentro trabajo en los cuadernos. Me doy cuenta que mi hijo tiene adicción a los videos juegos.

Respuesta cirberterapeuta: que bueno tiene la oportunidad de expresarse en este espacio para socializar y recibir algunas directrices en torno a la crianza de sus hijos, y a la situación que más le absorbe su tranquilidad. Lo primero, es que tenemos tiempo de ayudar a controlar esta situación porque no es una conducta que lleva muchos años.

Segundo, debemos identificar la cantidad de horas que invierte en el juego, con quienes se conecta y que poder tienen sobre él, identificar las expectativas de placer o bienestar que tiene cuando está jugando, si esta eufórico o triste. Esta conducta puede estar llenando algún espacio vacío que ha ido construyendo sin darse cuenta.

La crisis de salud por la pandemia del COVID-19 ha generado una cantidad de situaciones en los hogares porque no se estaba preparado para asumir de forma abrupta estos cambios en la dinámica del hogar y la escuela.

El comportamiento de su hijo es una muestra de que debe ser intervenido y acompañado para superar esta etapa.

El uso desadaptativo de las nuevas tecnologías constituye un patrón de conducta que parece estar afectando cada vez más a los jóvenes.

Es recomendable ayudarlo a romper los hábitos (número de veces en que se expone al juego, cantidad de horas, etc.), fijar metas en donde tenga un horario disponible para la conexión, tomando en consideración que sea limitado, se necesita incorporar una desescalada de exposición al dispositivo que usa para los videosjuegos, además incorporar responsabilidades y apoyo externo para adquirir herramientas que fortalezcan su autocontrol.

Todas las adicciones químicas o comportamentales tienen la particularidad que generan dos procesos en la mente y el la conducta, uno es de tolerancia y otro de abstinencia. Ambas crean patrones de conductas que deben ser intervenidos con el apoyo de los familiares y personal de dominio. Te invitamos a que continúes revisando la sesión para ayudarte a manejar el modelo de crianza y puedes contactar una línea de ayuda psicológica.

Por Ivonne Guzmán