Mi gente querida: El año se acaba y en breve otro nuevo comienza…

Qué buen momento para cambiar a mejor; empezar a ver las cosas buenas y positivas de la vida, magnificarlas y fortalecerlas; empezar a reescribir a color cada página del capítulo “mañana” de nuestras biografías y dejar en blanco y negro solo el capítulo “ayer”.

El capítulo “hoy” es extremadamente corto y efímero, y no hay que verlo y asumirlo más que como la transición entre los otros dos. Obviamente, viviéndolo a plenitud, asimilando lo positivo y esquivando lo negativo que en su brevedad nos ponga por delante.

Buen momento también para empezar a eliminar las cosas negativas y desagradables, y si por alguna razón que escape a nuestro control no podemos, alejarnos lo más posible de ellas; para empezar a borrar del libro de nuestras vidas las letras de resentimientos, de frustraciones, y de fracasos, y las que no podamos borrar, tacharlas con negro espeso, de modo que no podamos leerlas; para perdonar y olvidar inconsecuencias, agravios y ofensas.

Es mucho más fácil de lo que pensamos. Solo hay que disponernos y enfocarnos en ello; dar el frente y canalizar todas nuestras energías hacia lo que realmente aspiramos y soñamos, y dar la espalda a todo aquello indeseado que pueda abrumarnos y trastornar nocivamente nuestra existencia.

Feliz cambio de año a todos..!

Por Alexi Bencosme

