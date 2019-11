Mi fórmula favorita: Progreso = Felicidad

Hay situaciones que nos toca tomar decisiones difíciles para vivir una vida más fácil. Pero a veces tomamos fáciles decisiones y como consecuencia tenemos una vida difícil. Todo esto por no atrevernos en el momento y no tener la fortaleza necesaria para decir que sí o decir que no, o simplemente decidir lo que en el momento sabíamos que era lo correcto.

Hace dos años tomé la decisión de enfrentarme a un reto totalmente nuevo y diferente, pensando en ese momento que no debía de aceptarlo y era solo porque me sacaba de mi zona de confort ya que en ese momento estaba muy cómoda. Fue una decisión difícil porque luego de haber aceptado me cuestioné si debía de seguir o posponerlo para otra época de mi vida. Gracias a Dios que continué y hoy en día entiendo que las bendiciones llegan cuando terminamos una tarea, como dice Eclesiastés 7:8 “Mejor es el fin del asunto que el comienzo. Mejor es el de espíritu paciente que el de espíritu altivo”.

Gracias a esas decisiones difíciles es que luego podemos saborear lo que es lograr propósitos y subir un escalón más cada vez que nos atrevemos a conquistarnos. Quizás tienes mucho que no experimentas esa sensación de “lo logré” pero hoy te deseo de todo corazón que te propongas alcanzar eso que tanto te ha costado. Y no hablo de metas grandes sino de pequeños logros, porque son esos los que te empujan, los que te hacen sentir de que estás hecho. Cada vez que pones otro pequeño ladrillo en la inmensa pared que ya creaste en tu mente recibes shots de autoestima y amor propio que siempre serán necesarios para tu alma.

Hoy nuevamente volví a confirmar esta fórmula: Progreso=Felicidad.

No importa en qué área de tu vida progreses, en la que sea sentirás esa satisfacción que tanto nos motiva a seguir. Decide sustituir tu historia de fracaso, que hay muchas personas esperando para oírla. Y te prometo que todo lo que pases valdrá la pena o mejor dicho, valdrá la alegría.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

