«Mi ex», nuevo lanzamiento del cantautor cristiano Raffa Polanco

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- «Mi ex», así se titula el nuevo tema musical del cantante y compositor cristiano Raffa Polanco, quien se alza con su segundo sencillo abordando esta vez el tema de la depresión, que ha sido uno de los tópicos más estigmatizados de los últimos tiempos.

En la canción, escrita y musicalizada por Polanco, se narra la historia de un personaje que ha combatido contra la depresión en sus diversas manifestaciones, y ha depositado su confianza en Dios, quien le permite las fuerzas y el coraje de renunciar a la compañía de su novia, figura metafórica que hace referencia a este trastorno del estado de ánimo.

La historia de un buen amigo envuelto en los lazos de la depresión, sumergido en la infelicidad que la misma le ha provocado, fue la idea detonadora de las letras de este nuevo tema musical de mensaje llano y musicalización urbana que el cantautor cristiano dispone a los oídos de quienes tengan contacto con esta pieza.

«Yo realmente me muero de ganas porque algún día él me llame y me diga: ¡Ella ya no es mi novia, ella ahora es mi ex!», confiesa Polanco, revelando la añoranza que arropa la canción, que es poder ver a su allegado liberado de los lastres de la depresión.

Este segundo sencillo de Polanco, contó con la producción musical de Nico Clínico; con la dirección audiovisual de Adrián Díaz y Adrian Santana, y con Paloma Concepción como actriz que interpreta a la ex en el videoclip que reúne el interior de una casa, las orillas del mar y la Parroquia San Juan Bosco como escenarios en donde se desarrolla la historia.

Polanco canta a todo público, pero su meta es penetrar en el corazón de aquellos jóvenes que no conocen de Dios, pues su filosofía de vida y su mecánica espiritual lo hace componer desde lo cotidiano y para lo cotidiano, por eso sale del templo y se lanza a las calles con su música y su manera de transmitir al Ser omnipotente.

«Mi ex», está disponible para todo el público en YouTube (así como en YouTube Music), Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y otras plataformas musicales, en las que también los interesados pueden encontrar el primer sencillo de Polanco titulado «Vacío» y lanzado a principios del año.