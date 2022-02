Mi amor por la Patria

Desde Estados Unidos, Los Ángeles. Recuerdo esas mañanas antes de entrar al aula debíamos formarnos y hacer filas para cantar nuestro Himno Nacional e izar nuestra bandera, justo en ese momento cuando ponía la mano sobre mi pecho sentía respeto y amor por mi Patria, son esas pequeñas cosas constante desde nuestra niñez, lo que te enseña a amar y entender, eso que llaman sentimiento patriótico.

Estamos en el mes de la Patria y la celebramos desde el 26 de enero natalicio de Juan Pablo Duarte, 25 de febrero Matías Ramón Mella, 9 de marzo Francisco del Rosario Sánchez, y el próximo 27 celebramos 178 años aniversario de nuestra independencia, la misma se produjo en 1844 liberándonos de la dominación haitiana sin mencionar que fue la primera de muchas batallas más que tuvimos que superar, para lograr la República Dominica que vivimos hoy día (y solo pienso…. Uff y lo que falta por defender y luchar) así que nos toca con orgullo celebrar y rendir culto a nuestros padres de la patria, nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro himno nacional, nuestro carnaval.

El sentimiento por la patria se siente mucho más cuando se está lejos de todo lo que te identifica, el pueblo, la historia, la música, el baile, la comida, el paisaje, el clima caliente, todo esto y más te representa como dominicano donde quiera que vas, ese sentimiento lo siente hasta el más grande empresario como el más humilde de todos.

Si algo he reconocido es que todo aquello que haces por tu Patria ella misma te lo agradece sin que alguien te vea o, publicarlo en las redes sociales, desde ayudar a un anciano a cruzar la calle, guiar a un niño aunque no sea tu hijo, explicarle a tu amigo porque es malo tirar basuras en las calles o, lo importante que es participar en actividades que ayudan a la comunidad, en realidad ese impulso siempre ha guiado mi vida, al principio no entendía porque sentía esa fuerza que me empujaba hacer lo “correcto”, pero al final me di cuenta que todo eso era por ayudar mi país.

Yo amo mi patria y siento respeto por todos aquellos hombre y mujeres que hicieron todo lo posible para que hoy podamos izar nuestra bandera, tricolor, la más hermosa del mundo, con la Biblia en el centro y el lema Dios Patria y Libertad.

Siento aún más respeto por aquellos que en estos tiempos aún creen en una República Dominicana para todos y día a día hacen lo posible por llevar un poco de justicia a cada quien, aquellos jóvenes sobre todo, despierto que siguen luchando por las irregularidades que aún se vive.

Todos tenemos una nacionalidad, somos de alguna parte y eso siempre nos identificará, yo soy más bien una isleña perdida en un rincón de los Estados Unidos y como extraño mi bella dominicana, nunca pensé que sería tan difícil estar lejos de mis raíces.

Donde quiera que voy lo digo con orgullos, dominicana soy, mis raíces la llevo en la sangre porque dominicana soy, cuando me preguntan de dónde soy con orgullo respondo dominicana soy. Isleña, merenguera, morena, astuta e inquieta, amante de mi cultura, de todo lo que de ella emana, del mangú y del plato nacional dominicano, con sabor y sazón dominicana soy, de ahí, de una esquina de Santo Domingo dominicana soy, de donde son muchos hombres y mujeres que a nivel internacional han puesto nuestra isla en lo más alto donde no ha estado jamás, con esfuerzo y talento dominicanos somos. Y ahora que vivo fuera si lo digo con orgullo AMO MI PATRIA, REPUBLICA DOMINICANA

Lic. Yancari Fleming

