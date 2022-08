México, entre los países que más reciben dinero de extorsiones y ciberdelitos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MERIDA, MEXICO.- Tailandia, Hong Kong, China, México y Singapur son los principales países en donde los delincuentes depositan el dinero procedente de extorsiones y otros ciberdelitos, reveló el agente Conal Whetten, agregado jurídico del FBI en el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Los sectores más afectados son los hospitales privados, servicios financieros, tecnologías de información, fábricas e instalaciones gubernamentales”, indicó durante su participación en el primer Foro Nacional de Ciberseguridad Index 2022: Continuidad de negocios en tiempos de crisis que se realiza en Mérida, en el suroriental estado de Yucatán.

El representante del FBI lamentó que México ocupe el cuarto lugar en recibir dinero ilícito, “ya que proviene de extorsiones cibernéticas y otros delitos similares”.

Sobre su labor en este país, explicó que el FBI brinda apoyo técnico a los comerciantes y empresarios para evitar que caigan en manos de los ciberdelincuentes, “que son una amenaza grave”.

Dijo que los ciberataques crecen catastróficamente, pues mientras en 2017, en México se registraron 14,8 millones de dólares en pérdidas registrados en los fraudes de apoyo técnico el año pasado la cifra ascendió a 347,6 millones de dólares.

Durante la inauguración del evento, Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que las tecnologías de la información son un elemento clave para el desarrollo en México, “pero contribuyen a generar espacios de riesgo” que dejan “una situación de vulnerabilidad”.

“El 60% de las compañías de México ha sufrido robo de identidad, violación de la seguridad en la información u otro tipo de ciberataque, pero el país forma parte de la redacción de la nueva convención internacional para combatir el ciberdelito”, aseguró.

Además, comentó que la cancillería mexicana participa con las Naciones Unidas (ONU) para contribuir a los estándares críticos y globales para otros temas interesantes: el uso de la inteligencia artificial, la seguridad orientada a la prevención de los ciberconflictos.

Por su parte, Enrique Yamuni Robles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CaNIETI), propuso crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad para ayudar a las empresas a afrontar esas amenazas.

“Sin cargas excesivas, sin invadir la privacidad y al mismo tiempo que ayude a promover la digitalización, especialmente en las PyMes”, indicó.

A su vez, Agustín Tiburcio Sánchez, director nacional del Comité de Tecnologías de la Información de Index, indicó a Efe que el primer Foro Nacional de Ciberseguridad “fue un éxito” sentó un precedente sobre la importancia de la seguridad cibernética en el sector industrial de manufactura de exportación.

“La presencia de expertos fue clave para crear conciencia sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de ciberseguridad en las empresas de exportación, la segunda industria que más aporta al PIB nacional”, agregó.

POCO USO DE CIBERSEGURIDAD

Susana Orallo y José Manuel Cantó, representantes de Irium, lamentaron que en México y Latinoamérica pocas empresas usen los servicios de ciberseguridad.

“Las PyMes no invierten en sistemas de protección, porque creen que no son susceptibles a los ataques cibernéticos, pero los ataques y extorsiones no hacen distinción entre una empresa pequeña y una gigante”, dijo Cantó.

Orallo explicó que Irium es una empresa que ofrece un servicio 360 relacionado con ciberseguridad, “desde los análisis de vulnerabilidad, acompañamiento de la adecuación de herramientas y tecnologías que requieran, hasta la solución cuando hay un problema”.

En el evento participaron el gobernador Mauricio Vila Dosal, el alcalde Renán Barrera Concha; la cónsul de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter; entre otras personalidades y expertos internacionales de empresas globales.

