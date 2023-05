México asegura no recibirá más de mil migrantes al día deportados de EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO.- México no recibirá a más de 1,000 migrantes al día deportados de Estados Unidos, pues no tiene la capacidad para atenderlos ni tampoco la voluntad de aceptarlo, aseveró este viernes el canciller Marcelo Ebrard.

“México les hace saber que no podría en ningún caso recibir a más de 1,000 personas en un solo día, no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos y eso estaba vigente, no de ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar más de ese número porque no podríamos”, afirmó el funcionario durante la rueda de prensa matutina.

Ebrard señaló esto justo el día que expiró la política del Título 42, que inició Donald Trump (2017-2021) y que continuó el presidente Joe Biden para expulsar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia de la covid-19, una declaración de emergencia que ya terminó en EE.UU.

De hecho, el canciller precisó que este jueves 11 de mayo, Estados Unidos repatrió a México un total de 942 migrantes ante el fin de la política migratoria, mientras que en la frontera común se contabilizó la presencia de 26,560 migrantes.

El jefe diplomático mexicano señaló que la postura de México es contraria a políticas migratorias como el Título 42 o el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración, aunque respetan esas medidas.

“Lo que nosotros proponemos es que haya una vía ordenada y regular”, apuntó.

Asimismo, señaló que la migración es de suma importancia para Estados Unidos, ya que actualmente ese país vive un descenso demográfico importante y, sin los migrantes, la economía del país se paralizaría.

“En 2022 crecieron 0,4 %, tuvieron 245,080 personas nacidas en EE.UU. y el resto fueron migrantes, es decir, el crecimiento demográfico que ya de por sí es muy bajo esencialmente se mantiene por la migración”, enfatizó.

Es por ello que el canciller celebró que el Gobierno estadounidense aceptara otorgar 100,000 visas más a migrantes de América Latina.

Asimismo, volvió a criticar los dichos de los senadores de aquel país contra la migración, aunque aseguró que no se puede dar un recurso diplomático contra esas declaraciones, aunque sí se pueden hacer pronunciamientos como los que han hecho últimamente.

