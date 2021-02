Mets o Dodgers, las opciones de Trevor Bauer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- ¿Se han separado los Mets del resto de los equipos en la puja por Trevor Bauer? Andy Martino, de SNY, se ha enterado de que que ambas partes están “enseriándose”.

Mientras las noticias sobre Bauer empezaron a regarse en las redes sociales poco después de las 4 p.m. ET, la agente de Bauer, Rachel Luba, escribió en su cuenta de Twitter, “Quedan 2”, otra señal de que Nueva York y Los Ángeles eras los finalistas para quedarse con los servicios del lanzador abridor.

A pesar de todo lo que se ha dicho en las redes sociales, el tweet de Luba también confirmaría lo que ya habían dicho otras fuentes a Mark Feinsand de MLB:com: que, hasta la noche del jueves, Bauer no había tomado una decisión sobre su futuro, y que no había acuerdo con ningún equipo. No está claro si esa decisión podría llegar el viernes, como se ha sugerido en algunos informes.

Robert Murray, de FanSided, informó que los Mets han estado en conversaciones con el derecho agente libre, mientras que Jon Heyman, de MLB Network, señaló que el equipo espera que la situación sea resuelta de alguna manera en las próximas 24 horas.

Heyman informó que a finales del mes pasado, los Mets le hicieron una oferta a Bauer en el rango de los tres o cuatro años y que los Dodgers también están en la puja.

Fuentes también le informaron a Feinsand que los Dodgers siguen interesados. Salvo la entrada de un equipo sorpresa, ésos parecen ser los dos finalistas, según Feinsand.