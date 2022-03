Mets esperarían para negociar con Jacob deGrom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PORT ST. LUCIE, Florida. – Si los Mets deciden negociar un nuevo contrato con Jacob deGrom, lo más probable es que eso suceda después de la temporada.

El propietario del equipo, Steve Cohen, dijo el domingo que no va a tratar de firmar a deGrom con un nuevo contrato hasta “el momento apropiado”, indicando que dicho momento no es ahora mismo. deGrom se puede salir de su actual acuerdo por cinco años y US$137.5 millones en noviembre.

“Dejaremos qué comience la temporada y luego nos ocuparemos de eso, y Jake hará lo que él hace”, dijo Cohen. “Estamos encantados con Jake, y en algún momento resolveremos eso”.

Antes de comenzar la temporada pasada, parecía inevitable que deGrom se saldría de su contrato, dadas sus tres estelares campañas consecutivas, incluyendo un par de premios Cy Young de la Liga Nacional. También lucía cantado que los Mets tratarían de evitar eso extendiendo el acuerdo de deGrom. Ahora, para los Mets extender a deGrom significaría asumir gran parte del riesgo que representa apostar por la salud del lanzador sin ver cómo responde tras descansar en la temporada muerta.

En ese sentido, deGrom se reportó el sábado al campamento de los Mets y tiró algunas pelotas con el catcher de bullpen, Dave Racaniello. De acuerdo con el manager Buck Showalter, deGrom comenzó a lanzar antes de llegar a Port St. Lucie. El gerente general Billy Eppler añadió que “no tiene razones” para estar preocupado por la salud de deGrom.

“Los trainers no me han dicho nada, así que en cuanto a lo que yo sé, todo va normal”, dijo Eppler. “Él sale allá afuera y trabaja con normalidad. No me han dicho nada distinto”.

La capacidad de deGrom para estar saludable en el 2022 tendrá significativas implicaciones financieras. Si no se sale de su actual contrato, los Mets tendrán que pagarle US$68 millones las próximas dos temporadas, con una opción del equipo por US$32.5 millones para 2024. Si decide salirse, las partes tendrán que negociar un nuevo acuerdo para que pueda cumplir su meta de jugar con los Mets toda su carrera. Los Dodgers retuvieron a Clayton Kershaw en condiciones similares tras la campaña 2018 y los Nacionales volvieron a firmar a Stephen Strasburg luego de que se saliera de su contrato en el 2019.

Relacionado