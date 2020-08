Mets dicen no saber paradero de Yoenis Céspedes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Mets de New York no tienen idea de donde se encuentra el jardinero y bateador designado Yoenis Céspedes, luego de que este no se presentó al Truist Park de Atlanta para el juego de este domingo ante los Bravos.

“Él no contactó a la gerencia con explicación de su ausencia”, dijeron los Mets en un comunicado firmado por el gerente general de los Mets, Brodie Van Wagenen, quien afirmó que la organización intentó comunicarse con el toletero cubano, pero sin resultados.

Céspedes se había mantenido fuera de juego, debido a lesiones, prácticamente desde la campaña de 2018 y tuvo que aceptar una reducción de sueldo por parte del equipo para evitar una demanda antes del inicio de esta temporada.

En la primera semana acción de la contienda recortada a 60 juegos, en medio de la pandemia del coronavirus, Céspedes batea para .161 (de 34-5) con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas.

