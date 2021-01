Metro y Teleférico reiteran extensión una hora a sus horarios de servicio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informó este domingo que por motivo a las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo se extiende el horario operativo en el servicio del Sistema de Transporte Integrado Metro – Teleférico a partir del lunes 11 de enero del 2021.

La entidad dio la información a través de un comunicado.

En ese sentido y considerando que el tiempo de desplazamiento desde un extremo a otro, oscila entre 40 y 45 minutos (con intercambio de líneas) y tomando en cuenta además, que el usuario una vez llega a su destino requerirá de un período extra para llegar a su hogar, se dispone que el recibimiento de pasajeros en las estaciones del Metro y Teleférico se permitirá en cada caso, hasta 1 hora antes del cierre del libre tránsito, por lo que el horario de servicio a partir del lunes es el siguiente:

Metro de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 A.M. a 7:00 P.M. Sábados y domingo de 6:00 A.M. a 2:00 P.M.

Teleférico de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 A.M. a 7:00 P.M. Sábados de 6:00 A.M. a 2:00 P.M. Domingos de 8:00 A.M. a 2:00 P.M.

Llegada la hora de cierre, la OPRET garantizará el servicio, a todas las personas que hasta ese momento se encuentren en fila.