Metro y Teleférico de Santo Domingo extienden sus horarios de servicio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informó este martes que el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, extenderán sus horarios de servicios tras las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo, contempladas en el decreto 133-21,

Mediante un comunicado de prensa, señalan que a partir del miércoles 3 de marzo del 2021, el Metro de Santo Domingo funcionará de lunes a viernes de 6:00am a 10:30am y sábados y domingos de 6:00am a 9:00pm.

En tanto el Teleférico de Santo Domingo operará de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:30 p.m. y los sábados de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., mientras que los domingos de 8:00 a.m. a 9:00 p.m..

Destacan que en el caso de los sábados y domingos, en vista de que el tiempo de desplazamiento desde un extremo a otro, oscila entre 40 y 45 minutos (con intercambio de líneas) y tomando en cuenta, además, que el usuario una vez llega a su destino, requerirá de un período extra para llegar a su hogar, se dispone que el recibimiento de pasajeros en las estaciones del Metro y Teleférico se permitirá en cada caso, hasta 1 hora antes del cierre del libre tránsito en los fines de semana, es decir hasta las 9.00 p.m.