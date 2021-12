Metro de Nueva York suspende tres de sus líneas por falta de personal a causa de la COVID

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El sistema de transporte ferroviario urbano más grande en los Estados Unidos, se vio obligado a cerrar tres de sus líneas por falta de personal, que está contagiado de coronavirus.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) informó este miércoles a través de una publicación en su cuenta de Twitter, que frenó todos los trenes de las líneas B, Z y W perteneciente al Metro de Nueva York.

“El servicio B está suspendido. Como a todo el mundo en Nueva York, nos ha afectado el aumento de COVID. Estamos ofreciendo todo el servicio de trenes que podemos con los operadores que tenemos disponibles”, escribió.

En la misma red social, el MTA recomendó a los usuarios usar como alternativas, los trenes Q en Brooklyn y los trenes D en Manhattan y el Bronx.

De acuerdo a El Diario de Nueva York, el anuncio ocurrió justo antes del inicio de la hora pico matutina, pero que las rutas J, D y 5 hacen paradas locales para tratar de ayudar a los viajeros afectados.

B Service is Suspended.

Like everyone in New York, we’ve been affected by the COVID surge. We’re running as much train service as we can with the operators we have available.

As an alternative, use Q trains in Brooklyn and D trains in Manhattan and the Bronx.

— NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) December 30, 2021