Método D´Hondt y voto preferencial

Se cuestiona al Método D´Hondt en la República Dominicana porque es un tollo, fraudulento, antidemocrático y porque deja a los candidatos más votados uninominalmente fuera de la adjudicación de las diputaciones. Tras haber realizado algunas investigaciones o experimentos autodidácticamente, pude llegar a la conclusión de que todos esos cuestionamientos anteriores están mal justificados. No es menos cierto que varios candidatos fueron desfavorecidos en las elecciones congresuales del 5 de julio del 2020 a pesar de haber sido los más votados en sus respectivas circunscripciones electorales; no obstante, pienso que esos candidatos no fueron apropiadamente asesorados por sus consultores políticos o por los partidos políticos que los inscribieron en la boleta. Veo preliminarmente dos debilidades que causan dichas confusiones.

Primero que en la República Dominicana todavía falta mucha educación política porque ni periodistas ni candidatos conocen suficientemente el método D´Hondt. El Método D´Hondt no es más que una fórmula matemática para la adjudicación de escaños; se trata solamente de una entre varias otras fórmulas o métodos de adjudicación de escaños dentro de una clasificación conocida como sistema proporcional. Segundo que algunos periodistas y abogados han asumido equivocadamente al voto preferencial como una fórmula o método de adjudicación de escaños para la representación política. ¿Acaso se han preguntado sobre la hipotética composición de la cámara de diputados del Congreso Nacional de haberse usado el voto preferencial como método para la adjudicación?, ¿acaso se han preguntado sobre el efecto de ese método hipotético sobre el número de partidos políticos que actúan en la aprobación de leyes? Son esas las interrogantes que inspiraron la prueba de la hipótesis.

La experimentación fue limitada al análisis de la adjudicación de los ciento setenta y ocho (178) diputados que son elegidos por circunscripciones electorales o provinciales. Para la elección de diputados en la República Dominicana todas las circunscripciones son plurinominales, es decir que se inscriben más de dos candidatos por partido político o alianza de ellos. En función de los documentos que emite la Junta Central Electoral como fuente primaria de información, fueron comparados los resultados de todas las circunscripciones electorales del 5 de julio del 2020 con el resultado que se habría obtenido hipotéticamente usando el voto preferencial como método de adjudicación.

Es necesario recalcar que los efectos del Método D´Hondt para la adjudicación de escaños en el 2020 no vinieron dados aisladamente; más bien, fueron el resultado de una combinación de factores que merecen ser analizados como un sistema electoral único en el planeta. Entre esos factores están por ejemplo la lista cerrada desbloqueada, el comportamiento centrípeto-bipolar del sistema de partidos políticos dominicano y el número de los escaños que se eligen en las cuarenta y cinco (45) circunscripciones electorales entre otros factores.

A raíz de las experimentaciones que pude analizar, se desprendieron las siguientes conclusiones: 1) el Método D´Hondt redujo el número de diputados que pudieron haberse adjudicado al PRM y al PLD con base al voto preferencial como método para la adjudicación de escaños, eso significa que el Método D´Hondt desfavorece a los partidos políticos con las mayores votaciones y anima la proporcionalidad respecto a los partidos políticos con las menores votaciones; 2) el Método D´Hondt permitió que catorce (14) partidos políticos consiguieran al menos un escaño en la cámara de diputados del Congreso Nacional, eso significa que el Método D´Hondt favorece la pluralidad entre los partidos políticos para la función legislativa ; 3) el Método D´Hondt evitó que nada más un partido político obtuviera la mayoría simple en la cámara de diputados del Congreso Nacional, eso significa que el Método D´Hondt estimula la negociación y la coalición de dos o más partidos políticos para la aprobación de leyes. El Método D´Hondt no es perfecto, pero es mejor que la dictadura de la mayoría.

POR ROBERTO RIVAS CONTRERAS

*El autor es Politólogo