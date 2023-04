Metas económicas incumplidas del primer trimestre de 2023

El método comparativo es útil cuando se quiere determinar el nivel de cumplimiento de las metas, similitudes o diferencias entre dos o más hechos registrados de manera sistemática y cumpliendo el rigor. Para el caso de la economía, emplear el paralelismo resulta útil, a fin de comprender el comportamiento de las variables involucradas durante un tiempo definido, que en el caso de esta opinión se refiere al desempeño del primer trimestre de 2023 frente al de 2022 y en algunos casos, el valor registrado versus al proyectado para el año en curso.

Las variables económicas clave seleccionadas para el ejercicio comparativo descriptivo del desempeño económico dominicano de 2023 están referidas al producto interno bruto (PIB), a la tasa de inflación, al tipo de cambio, el gasto público, los ingresos fiscales, el balance financiero del presupuesto, el saldo de la deuda, las reservas internacionales y, la tasa de interés bancaria.

Sobre el PIB

En el panorama macroeconómico que las entidades oficiales formularon para el presupuesto nacional de 2023 proyectó un crecimiento del PIB real de un 4.5 %. Más recientemente, en marzo del año en curso se realizó una reestimación, ajustándolo hacia la baja a un 4.25 %. Probablemente la referida nueva estimación se deba al comportamiento registrado en la economía dominicana en sus primeros dos meses del año que ha sido de un 1.1 % interanual y el acumulado de un 1.8 %, cuando para igual tiempo en el 2022 la ecolonomía manifestó un mejor desempeño, alcanzando un 5.8 % interanual y acumulado un 6.0 %, evidenciando una fuerte contracción del orden de 4.7 y 4.2 puntos porcentuales, respectivamente.

Tasa de inflación

La meta de inflación establecida en el programa monetario de 2023 es de un 4.0 %, vista no como rango; sin embargo, el valor registrado a marzo interanual es de un 5.90 % y el valor acumulado se sitúa en un 0.96 %, indicativo de que el nivel general de los precios al tercer mes se desvía en 1.90 puntos porcentuales respecto a la meta convenida. El referido comportamiento muestra una pérdida de intensidad en el desempeño de los precios respecto al 2022, que registró un 9.05 % interanual y acumulado un 2.80 %. Pese a la buena noticia, al examinarse la inflación subyacente, asociada a la incidencia de la política monetaria interna, se ubica en un 6.16 % interanual y acumulada 1.39 %, mostrando a un fuerte desvío al compararse con la meta y señal de que aún es temprano para celebrar victoria.

El tema inflacionario permanentemente muestra un choque entre el dato oficial frente a la inflación que construye el imaginario social a partir de su realidad. Tal vez el aspecto que ayude a comprender el desacuerdo son los precios relativos, que, al compararse el movimiento de precios, en particular con la tasa de inflación, les da la razón a ambos: mientras, la tasa de inflación interanual a marzo es de un 5.90 %, la de los precios relativos de una canasta de 13 productos muy consumidos en la dieta dominicana coloca el incremento de los precios en un 13.69 %, ubicándose este dato más cerca de la queja de la gente.

Tipo de cambio

El indicado panorama macroeconómico de 2023, también consigna una tasa de cambio promedio de RD$ 57.20, para una depreciación anual equivalente a un 3.72 % del peso dominicano. Aunque tal vez resulte temprano para el ejercicio comparativo, lo cierto es, que el tipo de cambio para el cierre del primer trimestre se colocó en RD$ 55.17, cuando al inicio del año era de RD$ 55.98, evidenciando una apreciación del orden de un 1.44 % y al 24 de abril se situaba en RD$ 54.71, mostrando una continuación de la apreciación del signo monetario dominicano (2.26 %) y, además, transitando un camino en sentido opuesto a la depreciación proyectada para el año que transcurre, teniendo este resultado efectos diversos desde favorables a desfavorables, dependiendo el sector de la economía.

Gasto público

El nivel de gasto público alcanzó al 31 de marzo de 2023 el monto de RD$ 300,681.3 millones y el de 2022 para ese mismo mes fue de RD$ 231,815.7, similar a una tasa de crecimiento del orden de un 29.7 %. La variación del creciente gasto público contemplada para el 2023 respecto al 2022 es de un 6.29 %, significando que la expansión del gasto total Inter trimestral entre ambos años llega a 23.41 puntos porcentuales, valor muy superior al estimado para todo el año y al parecer continuará al menos para el cuarto mes, dado que al 14 de abril el monto gastado ascendió a RD$ 335,640.8 millones.

Ingreso fiscal

Por el lado del ingreso fiscal, al cierre del tercer mes fue de RD$ 243,274.3 millones, mientras que el estimado es de RD$ 260,001,4 millones, lo que equivale a un incumplimiento de la meta ascendente a RD$ 16,727.1 millones para el trimestre. Al 14 de abril los ingresos fiscales se situaron en RD$ 280,542.2 millones, nivel que muestra la continuación del desface entre lo registrado y lo estimado. Para los primeros tres meses y dos semanas los ingresos debieron alcanzar el monto de RD$ 303,335 millones.

Balance financiero del presupuesto

El resultado financiero negativo de la ejecución presupuestaria registra un valor de RD$57,407.0 millones para el primer trimestre del año, al compararse con el déficit previsto para igual periodo, que es de RD$ 51,893 millones, significa que el referido balance negativo devengado supera al contemplado en un monto de RD$ 5,514 millones.

Saldo de la deuda del sector público no financiero

Al 28 de febrero de 2023 -el dato más actualizado-, el saldo de la deuda del sector público no financiero ascendió a US$ 54,556.1, para un incremento interanual de un 8.0 %, equivalente a US$ 4,054.5 millones, cuando se compara con el saldo para igual mes de 2022 que era de US$ 50,501.6 millones. Dicho en pocas palabras, la deuda pública sigue creciendo.

Reservas internacionales

El monto de las reservas internacionales netas a marzo de 2023 se sitúa en US$ 16,061.8 millones, un monto muy superior al registrado para igual mes en el 2022 que era de US$ 14,596 millones. El programa monetario del año en curso prevé un aumento de US$ 300.0 millones en las reservas netas, lo que indica que con el saldo registrado a marzo se cumple con holgura la meta establecida. El alto nivel de las referidas reservas parcialmente puede explicar la apreciación del peso frete al dólar que se observa en el mercado cambiario local.

Tasa de interés bancaria

El comportamiento de la tasa de interés bancaria que ha pasado de 11.10 % en marzo de 2022 a 15.43 % a finales de igual mes, pero de 2023, es el resultado del traspaso de la subida de la tasa de interés monetaria del Banco Central, que pasó de un 3.0 % a un 8.5 % y a su vez el efecto traspaso de la indicada tasa, también se ha trasladado al comportamiento de la economía, haciéndola contraerse, sin que aún no se consiga cumplir con alcanzar a la meta de inflación establecida.

Como ha podido leerse en la narración del comportamiento de las variables clave de la economía dominicana, el desempeño del primer trimestre no muestra un balance positivo y puede presagiar para el final de 2023 un año con resultados económicos inferiores y adversos al de 2022.

*El autor es economista y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP).

