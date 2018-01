Metas 2018: Eliminar feminicidios y reducir la delincuencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dominicanos de diferentes estratos sociales plantean como metas a lograr en este 2018 que “se acabe la violencia en las calles, eliminación de los feminicidios y creación fuentes de empleo”.

Reporteros de El Nuevo Diario salieron a las calles para realizar un sondeo entre los ciudadanos con respecto a sus aspiraciones para el entrante 2018.

Mariliana Michel Moreno, quien se levantó a barrar las calles, una de ellas la Dr. Delgado, en el sector Don Bosco, y pidió que “se acabe la delincuencia, menos atracos, más empleos, del sector San Carlos y 18 años”.

“Como muchacho que yo soy quiero que se acabe la violencia, que la policía que meta mano y que cuiden a las mujeres, yo como hombre que no quiero maltrato ni para mujeres ni ser humano”, plantea Miguel Pérez.

Wilson Pinales afirma que “los feminicidios, los hombres tener un poco más de conciencia y pensar que vinimos de una mujer, yo espero que logremos eso en este 2018”.

Emilio Sánchez cree que la situación está “muy mal, muy mal…cada hombre debe tomar su pareja, en vez de muerte, mucha felicidad y amor”. Pidió a los hombres no agredir a su compañera.

Milton Jiménez Beltré: “Lo primero que hay que resolver es la sinvergüenza que hay, a veces el gobierno no tiene la culpa, sino sus funcionarios”.

Rafael Martínez dice: “Lo principal es respeto al derecho ajeno, salir de este gobierno es permisible, un gobierno que se vive endeudando, este país tiene que tomar otro giro, ese problema que hay de asesinar a muchas mujeres es por la situación económica y que no hay respeto entre hombres y mujeres, el hombre no puede que si no es mía no es de nadie, es decir la mujer no es de nadie”.

El taxista de Villa Mella, Fermín Báez narra: “yo salí a las seis de la mañana y no he hecho el primer servicio, este 2017 fue malo, malo porque el dinero no circula”.

