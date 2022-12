(VIDEO) Messi y Di María ponen a Argentina a 45 minutos de la gloria

EL NUEVO DIARIO, DOHA.- Leo Messi, con un disparo desde el punto de penalti en el minuto 23, adelantó a Argentina en la final de Qatar 2022 contra Francia, y Ángel Di María, en el 36, dobló la ventaja de la albiceleste, que está a 45 minutos de, si no dejan escapar la ventaja, sumar su tercera estrella de campeona del mundo.

La pena máxima fue cometida por Ousmane Dembélé sobre Ángel di María después de que éste le regateara con facilidad para internarse en el área.

Didier Deschamps, técnico francés, mostró su enfado por el rendimiento de los suyos e hizo un doble cambio, en el minuto 40, con la entrada de Thuram y Kolo Muani por Dembélé y Giroud.

