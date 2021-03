Messi habría suspendido reunión en Punta Cana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Según el portal español Mundo Deportivo, tras el partido del Barça ante el PSG este miércoles, se habló de una reunión por el futuro de Leo Messi, para hablar de su posible vida en París, que finalmente suspendió su padre.

Según explicó el periodista José Antonio Ponseti, este encuentro debía celebrarse en Punta Cana (República Dominicana) en una casa del cantante español Julio Iglesias.

Según explicó este periodista y reseña Mundo Deportivo, “en esa reunión iba a estar Jorge Messi y trataba de cosas que pasarían si Leo Messi estuviera en París, si viviera en París, no de estar en el PSG”. Finalmente, prosiguió, “la reunión no se produce porque se dice que si en las pasadas elecciones ganaba Laporta se abría la opción de escuchar al Barça. Antes esa opción no se contemplaba”.

Ponseti reveló un supuesto comentario de Jorge Messi, padre de Leo, que habría dicho: “Pase lo que pase, dos temporadas y a Miami”, en referencia a que renueve por el Barça o se vaya, será por dos años (hasta 2023) y después su destino sería el Inter de Miami. El periodista de la Ser añadió que ahora hay “un 50% de posibilidades de que Messi se quede en el Barça”.