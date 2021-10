Mescyt planifica aumentar programas de doctorados  

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. -El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), informó este viernes que junto a la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), por sus siglas en inglés, ampliará programas doctorales, en colaboración con Instituciones de Educación Superior (IES) dominicanas, con la meta de aumentar el número de investigadores en el país.

El titular del Mescyt, Franklin García Fermín, expresó que “SUNNY, siendo el mayor consorcio de universidades del mundo, ayudará crear una masa crítica de investigadores dominicanos al más alto nivel”.

Explicó que “en el 2018 el Mescyt suscribió un convenio internacional con SUNY, que posee vigencia hasta el 2023, sin embargo, enfatizó la suscripción de modificaciones para incluir a ese consorcio estadounidense dentro de la convocatoria de becas internacionales, con miras a que más estudiantes excepcionales puedan cursar posgrados en la ciudad de Nueva York”.

“Acordamos que la firma del adendum contemple la formación de jóvenes dominicanos que residen en la ciudad de Nueva York, como parte del compromiso del Gobierno con la diáspora dominicana, lo que significa que beneficiará a los dominicanos residentes dentro y fuera del país”, aseguró García Fermín, durante el desarrollo de una mesa de trabajo con el vicepresidente de The State University of New York, César Perales, y los miembros de su junta de gobierno, Shadi Sandvik, Manuel Crespo, Valerie Dent, Robert Balkin y Paola Martínez.

El Mescyt explicó en un comunicado de prensa, que SUNY es una red de instituciones públicas de enseñanza superior en el Estado de Nueva York, en los Estados Unidos.