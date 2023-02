Mescyt invita a aplicar para becas de maestría en Next Educación en España

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y Next Educación, institución educativa especializada en la formación de nuevas profesiones, informaron que ofrecen un programa de becas del 100 % para que los estudiantes dominicanos puedan formarse en modalidad Online, por lo que los invitaron a aplicar.

Next Educación está presidida por el periodista Manuel Campo Vidal y está dentro del Top20 Mejores Escuelas de Negocio de España en 2022, según el Ranking Innovatec. «En Next Educación te encontrarás con maestros expertos que enseñan de lo que trabajan y se distinguen por su excelencia profesional», aseguró el propio doctor Campo Vidal.

Entre las maestrías que pueden cursar destacaron la Maestría Internacional en Creación y Aceleración Empresarial, la Maestría in International Business, la Maestría in Big Data & Business Intelligence y la Maestría in Cybersecurity. Sin dudas, áreas de especialización fundamentales con una alta demanda de profesionales en el mercado laboral nacional e internacional. Además, una vez finalizada la Maestría, el estudiante recibe una Doble Titulación por parte de Next Educación y de la prestigiosa Universidad de Lleida, situada en España.

Requisitos

• Ser dominicano, con residencia permanente en la República Dominicana.

• Graduado de estudios superiores, con un índice académico mínimo de 80 en la escala de cero a 100 o de 3 en la escala de cero a cuatro.

¿Cómo aplicar?

En primer lugar, el futuro estudiante debe solicitar la Beca a Next Educación a través del siguiente enlace: https://latam.nextibs.com/ mescyt/. Una vez realizado, es necesario aplicar en el apartado de Becas Internacionales del MESCyT, seleccionando la Maestría de Next Educación que se desea cursar. Ahí deberá aportar al Ministerio algunos documentos para formalizar la Beca como el título académico, certificado de notas o la cédula.

¿Hasta cuándo puedo aplicar?

La fecha límite para aplicar es el 21 de este mes.