MESCYT facilita becas a once jóvenes ganadores de primer lugar en concurso de la NASA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), doctor Franklin García Fermín, entregó este martes becas a once estudiantes del área de ingenierías del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Apolo 27, ganadores del primer lugar del “Systems Safety Award” (Premio de la seguridad del sistema), de la NASA, celebrado en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

En rueda de prensa celebrada en el Salón de Conferencias del MESCYT, junto a los becarios, García Fermín, destacó el peldaño alcanzado por los jóvenes, por su sobresaliente actuación y le informó que la facilidad para cursar sus carreras tendrá cobertura total.

“Ustedes son orgullos nacionales, una marca país, con deseo de echar hacia adelante y el gobierno del presidente Luis Abinader tiene un compromiso con el desarrollo”, agregó el funcionario.

En ese sentido, extendió unas cálidas felicitaciones a los integrantes del equipo competidor en el concurso de la NASA, por los grandes aportes que en el presente y el futuro beneficiará a la humanidad.

García Fermín, expresó que hoy es un día muy especial para los jóvenes que han demostrado que no importa de dónde provengan, debido a los testimonios que vienen de familias de clase media baja.

“Sin embargo, demostraron que si se puede y nosotros el MESCYT vamos a apoyar y seguir apoyando a la juventud estudiosa en la que puede darle un futuro provisorio no solo a su familia sino al país, debido a que vivimos en la época del conocimiento. Ustedes son orgullo nacional, una marca país, con deseo de echar hacia adelante y el gobierno del presidente Luis Abinader tiene un compromiso con el desarrollo” agregó.

El funcionario afirmó que solo el conocimiento puede liberarnos de la cadena de la pobreza, la exclusión social y de las diferencias tan abismales que predomina en la República Dominicana.

La agrupación ganadora del concurso relativo al Desafío Rover de Exploración Humana de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) 2020 que recibirá una beca completa del MESCYT Katherine Nicole Amarante Cruz, Rachell Alexandra Beltré Caraballo, Thais Contreras Jiménez, Luis Alberto Herasme Cuevas, Manuel Alejandro María Reyes, Julio Francisco Núñez Sánchez, Edith Marie Pedemonte Luna, Jacob Ruiz Collado, Raymond Ryan Ruiz Guillermo, Waldo Omaet Ruiz Isaac y Emilio Ariel Santos Mateo.

Las becas otorgadas por el MESCYT a los jóvenes serán para estudiar las carreras de ingeniería mecatrónica, de software, electrónica, mecánica y diseño industrial.

Al hablar en nombre de los becarios, la capitana del equipo y estudiante de ingeniería mecatrónica, Katherine Nicole Amarante Cruz, manifestó su agradecimiento al MESCYT y a la Presidencia de la República por la oportunidad otorgada.

Aseguró que los becarios vienen de una familia de clase media baja de diferentes partes del país, como Bonao, la Vega, Santiago y San Cristóbal.

En su caso, dijo que proviene del municipio de Tenares situado en la Provincia de Hermanas Mirabal.

“Vengo de un campito de la República Dominicana, de 19 años, donde no hay caminos asfaltados, donde a veces ni siquiera existe la señal para enviar, aunque sea un mensaje. Donde también se crió mi abuelo, mi madre y de dónde vengo. Jugando en las tardes siempre, curioseando y queriendo saber cómo funcionan cualquier cosa que me encontraba. Una niña que no creía que era posible salir a estudiar, dedicarse a una carrera de ingeniería y que gracias a sus esfuerzos pudo conseguir una beca y salir de la casa de sus familiares a la edad de los 15 años a estudiar a la capital”, narró Amarante Cruz.

El primer lugar en el concurso de la NASA obtenido por el grupo se derivó del diseño del mejor Sistema de Seguridad para un rover, como son denominados los vehículos que podrían utilizarse en futuras expediciones en planetas, lunas, asteroides y cometas.

En el acto estuvieron presentes en la actividad los viceministros del MESCYT, José A. Cancel, María López Polanco, Carlos Mendieta; director del Departamento de Becas Internacionales, Roger Thomas Mora; la encargada del Departamento de Becas Nacionales, Lanny Portorreal; el coordinador Rafael Martinez; el director de Gabinete, Juan Medina; y la asesora Jovanna Peña, entre otras personalidades.

