Mery Sánchez: Más de dos décadas entregadas a El Nuevo Diario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mery Sánchez es una de los empleados más longevos que El Nuevo Diario. Para ella han sido 22 largos años de paciencia, disciplina y capacidad de entrega en este medio. Así lo manifiesta con motivo de celebrarse el 40 aniversario del periódico.

Sánchez va desde sus inicios hasta la actualidad. Así, repasa recuerdos, anécdotas y vivencias. Entró en 1999, como en la imprenta. A partir de entonces ha ido escalando: de la imprenta pasó al área de Espectáculos, llevada por la señora Cosette Bonnelly, actual directora ejecutiva de El Nuevo Diario; hizo de “taponera” en publicidad; después, entró a la versión digital del periódico, donde aún permanece.

La empleada ha enfrentado y superado grandes desafíos, pues en cada función ha tenido que desarrollar un proceso de adaptación. Por ejemplo, al asumir el área de Espectáculos, tuvo que demostrar su vocación por la farándula y su devoción por los artistas.

Lo logró: su labor aún es reconocida, y puede contar muchas cosas al respecto. En efecto, muchos artistas aún pueblan su memoria, y los evoca con la naturalidad de la primera vez. Algunos episodios la han estremecido. Pero, antes de contar esas anécdotas, llega otra pregunta:

¿Cómo fueron esos inicios en el digital? ¿Cómo encaró esa transición?

“Eso fue un trabajo -¿qué te digo?- de mucha dedicación, muchas horas, como todo tipo de trabajo; y todo lo que se hace con respeto y paciencia, pues se llega. El Nuevo Diario, aunque era conocido, ahora está mucho más en el gusto de las personas acá. Ha sido un proceso largo, pero ha valido la pena”, dice.

¿A qué atribuye su larga permanencia en END?

Se debe, fundamentalmente, a su empatía, paciencia y afabilidad.

“Me llevo bien con casi todas las personas que han pasado por acá. De hecho, he tenido a mi cargo, gracias a la confianza, la parte técnica de todas las personas que han pasado por acá, me he encargado de enseñarles. Entonces creo que se han encariñado y lo he hecho de una manera bien, tratando de ser como una profesora en este caso, y se han sentido bien, es lo que me han dicho. Y todo bien, gracias a Dios”.

“La experiencia ha sido muy chula, y la verdad he estado muy agradecida por la confianza y el apoyo que ellos han depositado en mí. Muy agradecida”, añade.

Recuerdos estremecedores

Al recordar ciertos hechos, Mery Sánchez habla estremecida. Por ejemplo, evoca el terremoto de Haití y por poco se inunda de lágrimas. Esta evocación muestra una de sus características más notables: La sensibilidad social y humana que lleva por dentro. Así, lamenta que 11 años después, el pueblo haitiano no ha logrado recuperarse de semejante tragedia.

Otras tragedias la estremecen con la misma intensidad: el deceso repentino de Whitney Houston, la muerte de Michael Jackson y la traumática de Kobe Bryant.

Una mariposa en la Redacción

Mery es como una mariposa en la Redacción: todos la quieren, le ofrecen el mismo afecto. Lo que ella da -su dulzura y cariño-, eso mismo recibe: la empatía es mutua y recíproca. Un cemento invisible la une con todos… Definitivamente es una luchadora infatigable y una amiga entrañable, de todos y para todos.

Se siente “muy agradecida por la confianza y el respeto”, y ha aprendido a “a ser tolerante, el amor al trabajo y hacer las cosas bien, no por salir del paso”.

Han sido más de dos décadas de trabajo arduo, de disciplina estricta y de labor productiva. La afable Mery es incansable.

“Eso lo he aprendido acá a través del tiempo, y es muy importante, y me siento muy bien. Y así quiero que los demás también, pues, den a demostrar, porque uno algo en la vida tiene que aprender, y esas tres creo que siempre las voy a llevar conmigo, porque ha sido parte de mi desarrollo, y quiero que lo sea de los demás también; y así los he tratado a todos, con respeto y amor, que es lo que he aprendido”, aseguró.

