Mérido Torres destaca transparencia durante su gestión en Titulación de Terrenos del Estado

UTECT ha entregado casi 30 mil títulos de propiedad en 2 años de Gobierno del presidente Luis Abinader

EL NUEVO DIARIO, SAN CRISTÓBAL.-El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Mérido Torres, destacó durante la entrega de 365 de 986 certificados de títulos de propiedad emitidos, con la presencia del presidente Luis Abinader, los altos niveles de transparencia con que se ha manejado en sus dos años de gestión al frente de la entidad.

“Gracias a Dios y al presidente Abinader por permitirme servirle al pueblo dominicano y lo he hecho en el marco de lo que entiendo es la mayor fortaleza de su Gobierno, que es la transparencia en todas mis actuaciones y la honestidad”, sostuvo.

Por su parte, el presidente Luis Abinader reiteró su satisfacción y orgullo con el trabajo realizado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT).

“No solo estamos certificando tranquilidad y esperanza a cada una de las familias que hoy reciben su título, sino que estamos sentando las bases de una mejor distribución de las riquezas más equitativa, beneficiando a miles de dominicanos y garantizando una mayor justicia social”, expresó el gobernante.

En tanto, Mérido Torres recordó que cuando aceptó la posición le dijo al mandatario que iba a vivir de su salario.

“En estos dos años, puedo asegurarle que he llevado el pan a la mesa de mi casa, con el salario que con mucho esfuerzo y dedicación me he ganado”, apuntó.

En otro orden resaltó, que con la entrega de estos certificados de títulos de propiedad, cuyos trabajos fueron cubiertos en su totalidad por el Gobierno, los beneficiarios tuvieron un ahorro de RD$78,880,000.00.

Estos proyectos de titulación se encuentran distribuidos en el municipio de Sabana Grande de Palenque y en los sectores de Camungí, Los Pozos y Los Cocos del municipio de San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal, impactando a 3,944 personas.

Señaló que en dos años de gestión han entregado 28,982 certificados de títulos en 72 proyectos de titulación, así como los 25 realizados y 47 proyectos en ejecución en 25 provincias; mientras que 37,189 resultantes fueron depositadas y se encuentran en proceso en la Jurisdicción inmobiliaria y en los próximos días depositarán 21,174, lo que ha provocado una revolución en la titulación del país.

Asimismo, destacó los 87 certificados de títulos entregados por primera vez a dominicanos residentes en los Estados Unidos, así como 7,099 de títulos otorgados en la provincia de Santo Domingo y después de 75 años de inaugurado el Palacio Nacional, también fueron obtenidos y entregados los títulos de propiedad de la Casa de Gobierno.

