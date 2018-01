Merenguera Juliana anuncia será intervenida de cáncer por tercera vez

Siempre he sido muy transparente con mis temas de salud y he recibido su apoyo y cariño, por eso me dirijo a uds para informarles que hoy me someteré a un proceso quirúrgico producto de cáncer de mama, el 3er. cáncer que enfrento y que estoy segura que venceré. De antemano, les agradezco sus buenos deseos y oraciones, tambien agradecería privacidad para mí y mi familia en este momento tan importante de mi recuperación. La vida es para vivirla, no para tratar de entenderla, por eso no perderé mi tiempo preguntándome: ¿Por qué a mí? Por el contrario, hoy comenzaré una nueva lucha para seguir viviendo y compartiendo con mis seres queridos y todo aquel que disfruta de mi lado artístico… Mi misión a partir de este momento es llevar un mensaje de prevención! El hecho de ser joven -tengo 29 años- no te excluye de padecer cáncer de mama. La guerrera se ausenta, pero regresará con más fuerzas para seguir viviendo y entreteniendo a su gente! ¿Me acompañan a luchar esta batalla? Juliana Oneal #Guerrera 🎀

