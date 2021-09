¿Merece Luis Rojas otro año al mando de Mets?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Entre una de las primeras decisiones de mayor importancia que los Mets deberán tomar este invierno está el regreso del dominicano Luis Rojas como manager.

Rojas es admirado y extremadamente respetado en la organización, que ha integrado exclusivamente desde el 2006. Sin embargo, entre la fanaticada del equipo de Nueva York está surgiendo la presión de un cambio en la cueva después de dos temporadas consecutivas sin éxitos.

Aunque es difícil de pronosticar lo que pueda pensar de Rojas el próximo presidente de operaciones de béisbol de los Mets, teóricamente sería más fácil para un directivo sin vínculos con la organización realizar cambios drásticos en lugar de Sandy Alderson, quien tiene una relación personal con el quisqueyano.

Se especula que será difícil — aunque no imposible — que Rojas permanezca como dirigente con una nueva gerencia. Vale agregar que si Rojas no regresa con Nueva York, no tendrá problemas para integrar la nómina de coaches de otro equipo de Grandes Ligas.

Relacionado