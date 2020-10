Mercosur y la coyuntura actual de La República Argentina

El MERCOSUR, ha sido uno de los Bloques que incumbió en el nuevo paradigma de las relaciones internacionales en materia del “Nuevo Regionalismo Suramericano”, esta idea impulsada por Argentina y Brasil en el año 1986 como sus principales exponentes, hoy representa un limbo en el abismo internacional, de manera que de ser uno de los bloques mas prometedores para América del Sur, quedo desfasado por diversas razones. Para comprender el desarrollo del MERCOSUR, debemos de analizar los países miembros y sus políticas internas en el marco de las relaciones exteriores. Cabe destacar que los Miembros del Mercosur hoy en día son: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y Venezuela esta última fue suspendida en el año 2012, pero haremos énfasis en la coyuntura económica social que atraviesa uno de sus miembros que es “La República Argentina”

Argentina un país de 45 millones de habitantes, actualmente es miembro del G-20, no por que desempeñe en la actualidad ser una potencia, sino por su alto desarrollo industrial que tuvo con el paso de los años, en la actualidad Argentina se ha convertido en un país que en el siglo pasado se veía vislumbrar como una potencia emergente por su alta dotación de recursos a convertirse en un país inviable, esto ha sido así debido al enfoque de priorizar los matices políticos, por lo que ha llevado a un distanciamiento de sus pares de la región, por haber adoptado una tendencia más de izquierda, lo cual ha llevado su distanciamiento de Estados Unidos y hacer penetrar más a China como uno de sus aliados principales, este evento lo dejó claro la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, al concederle en su gestión una Base Espacial o llamada “Estación de Espacio Lejano” la cual fue concedida a los Chinos en la Zona de Neuquén, firmado entre la Presidenta Argentina y su homólogo Xi Jinping, de donde dicho contrato ha sido criticado no solo por sus habitantes sino por países aliados que han visto que dicho acuerdo no tiene ninguna finalidad más que usar el espionaje en la región y además concediendo territorios en violación de la soberanía de la Republica esto ha llevado a desfocalizar la naturaleza principal del acuerdo.

La diferencia de sus vecinos, es que gozan de otras miradas en el marco del desarrollo de sus países, puntualizamos Argentina, porque en la actualidad es el país del bloque que mayor ha sufrido en los últimos años no solo la crisis emergida del COVID19, sino en su retorico pensamiento ideológico y político, lo cual ha desarrollado la perdida de varios aliados en la región uno de ellos es Brasil como actor clave, es por eso que la economía Argentina registró una caída de 19,1% en el segundo trimestre de 2020 con relación a igual trimestre de 2019, en medio del confinamiento por el coronavirus, indicó el estatal Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) en el mes de Septiembre.

En la comparación semestral la caída es de 12,6% respecto a igual período de 2019, precisó el organismo.

La magnitud del derrumbe verificada entre abril y junio pasado es histórica: no hay un registro trimestral con una caída mayor en las series estadísticas que se remontan hasta 1981 y supera incluso al desplome del 16,3 % del primer trimestre de 2002, en lo más álgido de la severa crisis política, económica y social que estalló en Argentina a finales de 2001.

Argentina sufre desde marzo los efectos de la pandemia del coronavirus, con restricciones de actividades que han golpeado severamente su economía, en recesión desde 2018.

La actual gestión se ha enfrentado a una alta tasa de rechazo por la población que ha llevado el problema no es solo la conflictividad interna y la falta de un rumbo claro sino, además, la falta de gestión o una buena gestión, las demoras e impericias, y algunas malas decisiones por parte del Presidente y su equipo de gobierno en los últimos meses”, y eso deja a la Argentina en un “atolladero”. Por lo que Bloques como el MERCOSUR, en esta nueva etapa que enfrenta la Argentina como actor clave, sus medidas no serán de mayor atracción para nuevos inversores que vean una esperanza en el país Suramericano para una mejor imagen en el contexto que atraviesa el mundo en la actualidad, esperemos que en América del Sur, no tengamos el surgimiento de una nueva Venezuela en la región, dado que el país no está preparado para un éxodo masivo de sus habitantes, país que en el pasado fue la esperanza de muchos y la patria de los que huían de las guerras y la crisis europea.

Argentina

Por Junior Pérez