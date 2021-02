Mercadologo Elías Corporán se vacuna contra COVID y llama dominicanos a creer en la ciencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El mercadologo y relacionador público Elías Barrera Corporán, se vacunó con la primera dosis de la vacuna Pfizer en el hospital North Central de El Bronx, llamando a los dominicanos de la diáspora y la República Dominicana a seguir su ejemplo y creer en la ciencia para mantenerse protegidos e inmunes a los estragos mortales del coronavirus.

Dijo que su vacunación rompe con las falsas informaciones y el mito de que después de vacunarse, muchos han muerto y otros sufren efectos secundarios que los dejan hasta parapléjicos.

“En mi caso, se desmienten totalmente esas versiones. Después de inyectarme, no he sentido ningún tipo de problemas de salud secundarios, la vacuna prácticamente ni la sentí, me la puso una doctora con manos muy suaves”, señaló Corporán.

“Yo creo en la ciencia, los seres humanos se preparan para eso, si hay un porcentaje que ha tenido efectos secundarios, eso es mínimo, el 95 por ciento estamos bien”, explicó agradeciendo las gestiones de una amiga para que fuera vacunado en el referido hospital.

“No sentí ni el puyón, no he sentido ningún síntoma, he dormido y comido bien, después de los 15 minutos de observación salí nuevecito de la vacunación”, dijo.

“Seguí haciendo mi trabajo y las diligencias normalmente, la única recomendación fue la de que no tomara alcohol”, reveló el mercadologo.

“El 2 de marzo me toca la segunda y me la pondré muy confiado y seguro, por lo que exhorto a los dominicanos en Nueva York y la República Dominicana a seguir mi ejemplo”, añadió.

“Pónganse la vacuna, el COVID-19 es una enfermedad mala y maldita que se ha llevado a nuestros abuelos, hermanos, esposas, esposos y a cientos de viejitos”, sostuvo Corporán.

“Todos los días me llaman para decirme que algún amigo mío se murió por la pandemia, tenemos que creer en la ciencia”, dijo.