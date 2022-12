Mercadólogo Corporán afirma en RD no hay inseguridad sino pequeños “raterismos”

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El reconocido mercadólogo en la diáspora y director de relaciones públicas del Consulado General Dominicano, Elías Barreras Corporán, afirmó que en República Dominicana no hay inseguridad sino pequeños raterismos y una percepción errática por casos que se difunden en los medios y las redes sociales revelando que camina solo a pie por las calles y barrios de Santo Domingo. (https://youtu.be/ZNRTqaGn9Dw).

Corporán, quien se encuentra de viaje en la República Dominicana, habló del tema en el programa radial “Hoy Mismo” de la emisora Súper 7.7 FM donde fue entrevistado por el ancla Luisín Martin y el equipo de entrevistadores del espacio.

“En Nueva York se dicen muchas de aquí (República Dominicana) que no son. La gente en Nueva York cree que aquí están atracando y haciendo cosas que no existen”, agregó.

Señaló que lo que él en su país natal “son pequeños raterismos”.

Sostuvo que en República Dominicana todo se multiplica en las redes. “Yo ando aquí solo, cuando llegué al aeropuerto tomé el elevado, bajé por la doctor Delgado, ahí vi que había poca luz, bajé al malecón y vi que había poco ambiente, estuve en el parque Eugenio María de Hostos, donde al frente había un poquito de actividad”.

Dijo que caminó el malecón entero, se paró en la bomba cerca del restaurante Vesuvio donde lo saludaron un par de muchachas de la vida alegre.

“Yo no veo nada aquí, tengo cuatro días caminando y no he visto nada”, agregó cuestionando una supuesta encuesta de dominicanos en Nueva York a la que testó credibilidad añadiendo que no sabe de dónde sacó el sondeo quien lo publicó.

“Aquí hay seguridad señores, hay seguridad. ¿Qué no se puede hacer?, andar con costosas cadenas como hacían antes los dominicanos ausentes, porque se llama la atención, yo ando sin una cadenita, sin reloj y sin nada”, puntualizó Corporán.

En otro orden, explicó que a los dominicanos que viven en Nueva York les falta información.

“Una gran parte de los dominicanos y dominicanas radicados en Nueva York se acostumbran a vivir en la línea o por debajo de la línea de pobreza, dependiendo de las ayudas del Gobierno antes que prepararse en una carrera exitosa y bien remunerada”, dijo.

Sugirió a la diáspora enfocarse en el mercado norteamericano tratando por ejemplo de obtener una vivienda en Estados Unidos y no en República Dominicana porque en su país no pueden disfrutarle especialmente si la dejan en manos de familiares o administradores sin ningún parentesco con ellos.

“No puedo vivir en Nueva York, donde ya tengo raíces profundas que me permiten ir y venir, pensando en comprar una casa en República Dominicana”, indicó.

“Cuando te enfocas en el mercado de Estados Unidos, se puede disfrutar en los mercados de aquí y de allá. No tenemos tradición de pagar impuestos y se debe estar consciente de que mientras más se paga de impuestos, más dinero le tocará al contribuyente cuando se retire”, explicó.

Dijo que uno de los principales problemas en Nueva York es el de los desamparados (homeless) que deambulan por las calles.

