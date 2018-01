Mercado negro se adueña de las boletas para final entre Águilas y Licey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El entusiasmo generado entre los fanáticos por el inicio de la serie final del béisbol invernal dominicano esta noche entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas contrasta con el rechazo provocado entre los fanáticos por el aumento desproporcionado de los precios a que se venden en el “mercado negro” las boletas de entrada para las distintas localidades del estadio Quisqueya Juan Marichal.

Además del incremento oficial dispuesto en los precios de entrada al play, las personas que desean presenciar el primer juego de la serie en el estadio de la capital, deben pagar en el llamado “mercado negro” sumas que, en la mayoría de los casos, representan más del doble de lo que se pagaba para asistir a los juegos durante la serie regular y la semifinal del torneo.



Mientras en el Round Robin una entrada de palco corporativo costaba en la boletería del Quisqueya RD$ 1,200, para la final fue incrementada a RD$1,500, en tanto que el precios de los palcos A se incrementó de RD$7,50 a RD$1,200.

Lo mismo sucedió con los precios de las demás localidades del parque de pelota.

Esta situación ha provocado el descontento y las protestas de miles de personas que desde las primeras horas de la mañana han tratado infructuosamente de conseguir boletas, o han tenido que pagarlas a precios inaccesibles para la mayoría de los dominicanos.

“Yo pagué 6 mil pesos por dos boletas de ampliaciones que son a RD$1,400 en su precio regular”, dijo el fanático César López, antes de expresar que es un verdadero abuso lo que están cometiendo estos vendedores.

“Eso es un abuso, porque yo la puedo pagar pero el que no puede, entonces no va a ver el juego”, dijo.

Añadio que las compró a ese precio porque se enteró de que la Liga ya no disponía de boletas para el juego de esta noche.

Reporteros de El Nuevo Diario trataron de comprar al mercado negro una grada, cuyo precio regular es de RD$200, sin embargo le pidieron RD$600.

“Ayer vine a buscar la boleta y me dijeron que viniera hoy, y ahora me dicen que no la van a vender aquí”, expresó una fanática en tono molesto por la decisión de la Liga de solo vender las boletas en una tienda comercial.

“Cómo se justifica que en el propio play, que es donde se debe vender las boletas, le digan al pueblo que no se las van a vender”, expresó uno de los quejosos, antes de agregar que la Liga que la existencia del “mercado negro” es responsabilidad de la liga.

El mercado negro se defiende

Por su lado, uno de los representantes del mercado negro trató de justificar cómo es que ellos logran adquirir las boletas que posteriormente venden a precios exorbitantes.

“El que tiene boleta ahora mismo es porque es un abono. No es verdad que la Liga va a dejar de vender una serie de 50 juegos, una de 18 y una de 7 por una gente que sólo quiere venir un día”, expresó uno de los integrantes del mercado negro.

En medio del repudio del público presente por los precios a que estos venden las boletas, éste dijo que el que quiere venir a un solo partido debe pagar por lo que le cobren.

Reacción de la Liga de Béisbol

Ante el disgusto generalizado por parte de los fanáticos presentes en el estadio por las dificultades presentadas para adquirir sus entradas para el primer juego de la final, se trató de buscar la reacción de la Liga Dominicana de Béisbol al respecto pero resultó imposible.

El vocero de la Liga, Filiberto Fernández, se limitó a decir que no tienen que ver con la venta de las boletas, por lo que sugirió ir a la boletería, donde no se pudo obtener ninguna impresión debido a la cantidad de personas que se encontraban allí gestionando sus entradas.

No dijo, empero, a quién responde la Administración del Estadio, que maneja la venta de las boletas.

La serie final entre Águilas y Licey está pautada al mejor de siete partidos. Será la vez número 21 que se midan estos dos conjuntos. El conjunto azul ha ganado en 11 oportunidades, siendo la última vez la temporada pasada.

