 Merca Santo Domingo afirma se acoge a la ley de transparencia en compras y contrataciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El administrador general del Merca Santo Domingo, Sócrates Díaz Castillo, aseguró ayer que la institución se acoge a la transparencia en los procedimientos de compras y contrataciones, así como a la implementación de los principios establecidos en la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación.

Díaz Castillo hace la acotación a raíz de una denuncia que ha trascendido en las redes sociales, en la que señalan que la institución habría caído en irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de desechos sólidos de la entidad.

En ese sentido, el funcionario detalló que a su llegada a la administración del Merca Santo Domingo, el pasado 25 de marzo, procedió a verificar los contratos existentes en la institución y fue cuando se percató de que el establecido con la empresa de limpieza vencía justo el Viernes Santo, por lo que precisados por mantener la inocuidad en las instalaciones procedieron a darle una adenda de un mes, de manera administrativa.

Un comunicado de prensa establece que, acuerdo a lo expresado por el funcionario, durante una reunión en su despacho, le notificaron a la compañía que no estaban conformes con el servicio que estaban brindando, esto por el estado de abandono en que lucían las instalaciones, que a su vez provocó que a su llegada iniciaran una amplia jornada de limpieza y readecuación.

“Pasando así al proceso de licitación, en apego al artículo 16 de la Ley de Compras y Contrataciones, y dentro de los oferentes participó la empresa existente, que aunque su oferta económica fue menor, no resultó ganadora del contrato por no cumplir con el pliego de condiciones técnicas, ya que no tenían los equipos establecidos en el pliego de condiciones del proceso”, agregó.

“Mi rol como administrador no es decidir quién resulta o no ganador de una licitación, ya que esa labor es competencia de la comisión técnica evaluadora de compras y contrataciones, de la cual no formamos parte”, aseguró Sócrates Díaz Castillo, al tiempo de señalar que conforme al informe recibido de la misma, cuando enviaron a realizar la certificación de equipos a dicha empresa se rehusaron de la revisión técnica, suministrando sólo fotos de los equipos que permanecían en el Merca Santo Domingo, que ya de por sí eran deficientes y desajustados a la realidad de lo requerido.

Díaz Castillo destacó que en buscar de salvaguardad la inocuidad de las instalaciones y de los productos que se ofertan a la población dominicana desde allí, la institución no puede arriesgarse a dejar la limpieza y ornato en manos de quienes no tengan las herramientas necesarias para realizar el trabajo y recalcó que el norte de la administración es la transparencia y apegados a ella seguirán trabajando.

“La transparencia es nuestro norte como administración y en post de ello estamos trabajando, por lo que abiertos al escrutinio le invitamos a que demuestren ante los tribunales las irregularidades que señalan”, señaló.

